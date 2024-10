Première visite en live du Mondial de l'auto

Chez Caradisiac, on adore se balader dans les allées des grands salons automobiles à quelques heures de leur ouverture. Le Mondial de l'auto 2024 ouvrira ses portes lundi aux professionnels (mardi pour le grand public), et il faut faire preuve d'un certain optimisme pour imaginer que tout sera prêt en temps et en heure. Ce sera bien évidememment le cas, inutile de s'inquiéter, mais tout ceci semble presque tenir du miracle.

Les grandes marques sont là pour la plupart, d'Alfa Romeo à Volkswagen en passant par BMW, Renault, Peugeot, Alpine, Citroën ou Dacia (liste non exhaustive).

En attendant de découvrir les dizaines de nouveautés attendues, que Caradisiac vous a déjà présentées de façon détaillée à travers de nombreuses vidéo, nous ne résistons pas à l'envie de vous embarquer dans une première visite totalement officieuse, laquelle donne une bonne idée de l'énergie actuellement déployée dans les halls de la Porte de Versailles.