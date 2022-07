Premium Rush : ton ennemi c'est la voiture

L'affaire n'est pas sponsorisée par Uber Eat ou Deliveroo, même si elle rend un hommage pour le moins appuyé aux livreurs et coursiers en tout genre et surtout à bicyclette. Car Premium Rush, film sorti au cinéma en 2012 sans grand succès et qui retente sa chance sur Netflix dès la semaine prochaine, ressemble fort à une tentative de sanctification du vélo en ville. Et, dans la foulée, il tente de transformer les cyclistes urbains en héros du quotidien.

Le long métrage de David Koepp, auteur des scénarios des premiers Jurassic Park et réalisateur de la très émouvante Ville fantôme avec le grand Ricky Gervais, s'attache donc à un coursier new-yorkais, surdoué de la pédale et qui passe ses journées à slalomer entre les taxis jaunes, forcément méprisants envers les deux roues. Wilee, c'est son nom, est interprété par Joseph Gordon Lewitt, remarqué dans le Lincoln de Spielberg et dans Batman the dark knight Rises.

Hélas, notre héros aux mollets d'acier et au fixie (vélo à pignon fixe) est victime d'un grave accident, provoqué comme il se doit par une méchante voiture. Sur son brancard, il se remémore ce qu'il a amené à cet état, ce qui nous vaut un gros flash-back de sa vie et de son œuvre vélocipédique.

Le biclou, roi de la course-poursuite

Évidemment, ce scénario léger n'a qu'un but : nous entraîner dans des courses-poursuites sans fin entre le nord de l'île de Manhattan et Chinatown, plus au sud. Wilee et sa copine Vanessa (Dania Ramirez) slaloment entre les autos, les bus et les badauds pour échapper aux gros méchants en auto. Et dans la foulée, le réalisateur, même s'il filme plutôt sagement, prouve qu'une course de vélo peut être ultra-spectaculaire, et qu'en ville, le biclou est parfois plus rapide qu'une voiture.

Bien sûr, quelques ronchons expliqueront que cette attitude est hyperdangereuse et que ce film est une incitation au non-respect des règles de conduite d'un deux-roues. Les mêmes trouveront que Tom Cruise roulant à moto sans casque dans Mission Impossible, c'est pas grave puisque c'est du cinéma. Et que Steve Mc Queen dans Bullit n'incite personne à faire des jumps dans les rues de San Francisco, puisqu'encore une fois, c'est seulement du cinéma.