Présentation video - Renault Rafale : vers le 7e ciel ?

Dès la révélation du nom de ce modèle, les réflexions et remarques ont fusé. Il faut dire que cette appellation fait bien évidemment penser immédiatement à l’avion de chasse conçu par Dassault. Même si le parallèle est naturel, ce n’est pas celui-ci que Renault souhaite mettre en avant mais une autre, toujours dans l’aéronautique, mais largement moins connue : celle des records du Caudron Renault Rafale qui atteignit notamment 445 km/h en 1934.

Lancé au dernier trimestre 2022, l'Austral est devenu en l'espace de quelques mois, un modèle essentiel pour Renault. Pas étonnant donc que la firme au losange se serve de sa plateforme pour d’autres véhicules. Ainsi, en faisant quelques raccourcis rapides, on pourrait dire que l’Espace est un Austral rallongé tandis que ce Rafale est un Austral coupé. Mais ce serait trop simple.

En effet, Renault veut s’imposer sur le segment haut de gamme, qui n’a jamais vraiment réussi aux marques françaises. Les exemples d’échecs sont nombreux avec par exemple les Renault Talisman, Vel Satis, Peugeot 607 ou autres Citroën C6.

Pour relever ce challenge, Renault a donné à son nouveau modèle une forte identité. Cela passe avant tout par une face avant très travaillée qui lui donne une vraie personnalité. Elle se compose d’une signature lumineuse inédite proche de la Clio restylée et associée à des projecteurs Matrix LED. La plus grosse originalité provient de la large calandre, qui est constituée par des losanges qui laisse entrevoir ce qui se passe derrière suivant l’angle de vision.

L’arrière ne manque pas non plus de personnalité avec bien évidemment une chute de pavillon prononcée, des feux en forme de Y, qui débordent sur les ailes et le hayon. Enfin, l’appellation « Rafale » est inscrite de façon manuscrite sur le coffre.

En matière de dimensions, ce Rafale mesure 4,71 m de long, mais c’est surtout sa longueur qui permet de le distinguer des autres SUV de la marque puisqu’il mesure seulement 1,61 m de haut. Il bénéficie en outre d’un empattement de 2,74 m, lui permettant de transporter sereinement deux passagers à l’arrière, grâce à un excellent espace aux jambes et une garde au toit du même niveau, malgré la chute de pavillon.

Pour améliorer le voyage des passagers arrière, Renault a mis au point un accoudoir « intelligent » disposant de prises USB et de fixations pour une tablette ou des smartphones. Le volume de coffre est aussi généreux avec une contenance de 530 litres, mais attention au seuil de chargement élevé.

Dans l’habitacle, la principale innovation est un inédit toit vitré panoramique mesurant 1, 47 m de long sur 1,10 m de large dénommé Solarbay. Celui-ci développé par Saint-Gobain se caractérise par une technologie dernier-cri réservée habituellement aux marques de luxe (Porsche Taycan ou BMW iX) permettant de l’opacifier ou de l’éclaircir grâce à la commande vocale ou un bouton. Plus besoin pour conséquent de vélum. Les occupants auront le choix entre quatre positions : entièrement transparent, totalement opaque, toit transparent dans sa partie avant et opaque dans sa partie arrière, et vice versa.

Autre élément distinctif, les sièges qui sont recouverts d’un alcantara recyclé, à hauteur de 61%. Une rareté sur le marché puisque le Rafale est seulement le deuxième véhicule à l’utiliser, après la Ferrari Purosangue. Sur les versions Esprit Alpine, les dossiers des sièges sont ornés d’un « A » lumineux. Pas de cuir ici, puisque Renault confirme ainsi sa volonté de bannir cette matière sur l’ensemble de ses modèles à partir de 2024.

Pour se démarquer de la concurrence, mais aussi des autres modèles de la marque, de nouveaux matériaux font leur apparition : de l’ardoise et du liège. L’idée était séduisante sur le papier, mais la réalisation nous a déçue car l’aspect visuel est peu qualitatif.

Moins d’originalité dans le dessin de la planche de bord puisqu’on retrouve celle des dernières productions de la marque à savoir le dispositif Open R qui se compose d’une double dalle numérique en forme de L. Renault a légèrement retravaillé les graphismes, notamment ceux de l’instrumentation. On regrettera toutefois que dans ce domaine, les designers de la marque française n’aient pas donné la possibilité de choisir des compteurs classiques. Tout cela est associé à une instrumentation haute mesurant 9,3 pouces. Le multimédia fonctionne désormais grâce à Androïd 12 et propose des icônes en couleurs.

Sans surprise et comme sur l’Espace ou l’Austral, ce Rafale sera animé à son lancement par une seule motorisation : 200 ch hybride. Elle se compose pour rappel d’un moteur thermique, le 3 cylindres essence 1,2 litre turbocompressé de 130 chevaux et 205 Nm de couple et de deux moteurs électriques. Renault profite de l’occasion pour annoncer une version inédite plus puissante de 300 ch hybride rechargeable, qui reprend le même groupe propulseur auquel s’ajoute un autre bloc électrique sur train avant, ce qui fait de cette version de Rafale une 4 roues motrices. Peu courant chez les marques françaises notamment chez Renault. En matière de comportement, il sera pourvu naturellement de la dernière génération du système 4Control avec ses 4 roues directrices, mais aussi de voies élargies (+ 4 cm), de pneus plus larges (245 mm) et de réglages spécifiques des ressorts, des amortisseurs et de la barre anti-roulis.

Avec ce Rafale dont beaucoup estiment qu’il partage des points de ressemblances avec certains modèles du Lion, Renault espère fait mouche sur le segment du haut de gamme. Pour le savoir, il faudra attendre encore quelques mois puisqu’il fera sa première sortie publique à l’occasion du prochain salon de Munich, qui se déroulera au mois de septembre. Sa commercialisation interviendra au mois d’avril/mai 2024. Il sera proposé en cinq teintes de carrosserie dont deux inédites : un nouveau Blanc Nacré Satin et un nouveau Bleu Alpine (celle de nos photos). Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant. Les essais interviendront en février prochain.