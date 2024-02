Prévisions de circulation : Bison Futé voit encore rouge pour ce week-end

Pour le troisième week-end consécutif, le réseau routier français va connaître de nombreuses zones de tension dans les prochains jours.

Ce week-end marquera en effet la convergence des vacances des trois zones de France métropolitaine. Les déplacements concerneront donc les vacanciers des zones A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers), B (académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) et C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles). Ce sera la première semaine des vacances scolaires pour la zone B, la seconde pour la zone A et la fin des vacances scolaires pour la zone C.

Ce week-end marque également le début des vacances de Carnaval de la Belgique et la fin pour les zones Nord et Centre des Pays-Bas.

Comme c’est de saison, les destinations privilégiées par les vacanciers sont une nouvelle fois les stations de montagne et de sports d’hiver. Les difficultés commenceront dès le vendredi 23 février, notamment dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Grand Est avec en point d’orgue des difficultés, le samedi toute la journée, un trafic intense attendu sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne Rhône-Alpes.

Une journée où le trafic sera très dense dans le sens des départs, la journée est d’ailleurs classée orange au niveau national et rouge en Auvergne Rhône-Alpes par Bison Futé. Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A40 et A43.

En Île-de-France, la circulation sera importante sur l’autoroute A6 dès le début la matinée.

Dans le sens des retours, en Île-de-France, la circulation sera dense sur l’autoroute A6, entre le début de l'après-midi et le milieu de soirée. L’augmentation des trafics généralement observée sur cette période en Île-de-France et la circulation dense sur l’autoroute A6 pourraient aussi entraîner des difficultés de circulation supplémentaires à celles habituelles d’un samedi après-midi.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 23 au 25 février 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 23 février

- évitez l’autoroute A31, entre la France et le Luxembourg, de 13h à 21h

- évitez l’autoroute A4, entre Reims et Metz, de 15h à 17h

Samedi 24 février

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h

- évitez l’autoroute A10, entre Saintes et Bordeaux, de 9h à 14h

- évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 11h à 18h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h

- évitez la nationale N85, entre Grenoble et Gap, de 16h à 19h

Dans le sens des retours

Samedi 24 février

- rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h