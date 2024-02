Prévisions de circulation : Bison Futé voit rouge vers les stations de sports d'hiver

Il ne reste plus que quelques heures aux écoliers de la zone A, qui regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, avant de partir en vacances pour deux semaines et rejoindre les Français de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), en repose depuis maintenant près d’une semaine. Les prochains jours seront donc marqués par les vacances pour deux zones françaises, mais aussi pour les zones Nord et Centre des Pays-Bas. Une situation qui occasionnera une circulation dense entre les frontières du nord et les stations de sports d’hiver des Alpes.

Selon Bison Futé, les premiers ralentissements apparaîtront dès ce vendredi 16 février, en fin de matinée, dans le sens des départs sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ils se transformeront progressivement en difficultés de circulation dès le début de l’après-midi essentiellement sur les autoroutes A6B, A86 et A6 et seront renforcés en fin de journée par les traditionnels trajets travail-domicile et autres départs en week-end. La circulation restera notamment dense sur l’autoroute A6 jusqu’en fin de soirée. Des difficultés sont également attendues en régions Bourgogne-Franche-Comté (A6) et Grand-Est (A4).

Samedi 17 février, les axes reliant les stations de ski seront particulièrement encombrés tout au long de la journée (A40, A43) en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, mais aussi des retours, tout comme en Île-de-France, où la circulation sera dense sur l’autoroute A6 entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée.

Pour ne rien arranger, des perturbations liées aux mouvements de grèves annoncés dans les transports (SNCF), pourraient venir renforcer les difficultés de circulation attendues ce week-end sur l’ensemble du réseau routier avec des vacanciers qui pourraient être tentés de prendre la voiture pour partir en vacances.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 16 au 18 février 2024

Dans le sens des départs

Vendredi 16 février

- quittez ou traverser l'Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A4, entre Metz et Strasbourg, de 8h à 20h

- évitez l’autoroute A6, entre Fleury et Mâcon, de 12h à 20h

Samedi 17 février

- évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 12h à 16h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Modane, de 10h à 17h

- évitez l’autoroute A430, à hauteur de Saint-Hélène-sur-Isère, de 11h à 16h

- évitez la route nationale N90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 12h à 15h

- évitez la route nationale N85, entre Grenoble et Gap, de 8h à 18h

Dans le sens des retours

Samedi 17 février

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h00

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 16h

- éviter l’autoroute A40, entre Annemasse et Mâcon, de 9h à 15h

- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7h à 16h