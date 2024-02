Prévisions de circulation : embouteillage vers les stations

Un petit mois seulement après la rentrée de janvier, la Zone C va déjà faire relâche pour deux semaines. Les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles seront donc en vacances dès ce vendredi soir. Ce week-end marque également le début des congés d’hiver pour la zone sud des Pays-Bas et ceux de Carnaval pour le Luxembourg.

Et comme de tradition durant cette pause hivernale, c’est en direction des stations de sports d’hiver de l’est de la France que les vacanciers parisiens et d’île de France vont prendre la route, avec des premières difficultés de circulation attendues dès vendredi soir.

Vendredi 7 février, les agglomérations de Montpellier, Toulouse et Paris connaîtront donc un trafic important sur les grands axes et des difficultés plus accentuées par rapport à un vendredi ordinaire. Il est conseillé aux usagers de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures et d’éviter la période de pointe de l’après-midi (entre 16 heures et 20 heures) pour les agglomérations de Montpellier et Toulouse. Des difficultés de circulation sont attendues sur les grands itinéraires en direction des Alpes du nord (A7, A43).

Samedi 8 février, le trafic sera difficile sur tous les grands axes autour de Montpellier, Toulouse et Paris avec plus d’intensité sur les axes en direction des massifs montagneux en particulier de l'est de la France, notamment sur les autoroutes A6 et A42. En revanche, dès le dimanche 9 février, selon les prévisions de circulation de Bison Futé, la situation devrait être plus calme avec un retour progressif à des conditions de circulation "normales".