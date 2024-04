Prévisions de circulation : quelques difficultés à prévoir pour le chassé-croisé printanier

Malgré des prix du carburant qui flambent, nombreux seront les Français sur les routes ce week-end.

Les prochains jours marqueront en effet le point de convergence des vacances de toutes les zones scolaires de France.

Ce sera la première semaine des vacances scolaires pour la zone B (académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg), la seconde pour la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) et la fin des vacances pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles).

Ainsi, les déplacements familiaux concerneront quasiment l’ensemble des grands axes de liaison du pays, où les vacanciers prendront cependant le temps de partir, et d’arriver. Un étalement des départs et retours qui permettra au réseau routier français de ne pas être saturé.

Vendredi 19 avril, dans le sens des retours, des ralentissements sont à prévoir sur l’Arc méditerranéen, en particulier sur les autoroutes A7 et A8.

Samedi 20 avril, dans la vallée du Rhône, notamment sur l’autoroute A7, des difficultés pourraient apparaître tout au long de la journée dans le sens des départs et au cours de l’après-midi dans le sens des retours. En Île-de-France, le trafic sera dense dans le sens des retours dès le début de l’après-midi notamment sur les autoroutes A6 et A10, alors que les retours de congés ajoutés à l’activité du samedi après-midi pourraient également engendrer des difficultés de circulation entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée.

Dimanche 21 avril, des difficultés de circulation pourraient notamment être occasionnées sur les autoroutes A10 et A6, avec des trafics plus importants aux barrières de péage dans le sens des retours vers l’Île-de-France, particulièrement entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée. L’autoroute A13, pourrait elle aussi enregistrer des difficultés de circulation entre le milieu de l’après-midi et la fin de soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 19 avril au 21 avril 2024 Dans le sens des départs Samedi 20 avril - évitez l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 11h à 17h Dans le sens des retours Vendredi 19 avril - évitez l'autoroute A7 entre Marseille et Orange de 8h à 18h - évitez l'autoroute A8 entre l'Italie et Le Luc de 16h à 20h - évitez l'autoroute A54 entre Arles et Nîmes de 16h à 19h - évitez l'autoroute A57 entre Le Luc et Toulon de 16h à 19h Samedi 20 avril - rejoignez ou traversez l'Île-de-France avant 14h - évitez l'autoroute A7 entre Orange et Lyon, de 15h à 18h

Dimanche 21 avril

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h