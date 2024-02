Prévisions de circulation : toujours du rouge pour le dernier chassé-croisé de l'hiver

Une fois n’est pas coutume, cette année la neige s’est fait attendre, et il valait mieux être les derniers à partir en vacances pour en profiter pleinement.

Alors que la Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) a repris le chemin de l’école ce lundi, le week-end à venir marquera la fin des vacances scolaires pour la Zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).

Seules les vacanciers de la Zone B, qui comprend les académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, pourront profiter des pistes et de la neige annoncée en conséquence pour les jours à venir.

Sur les routes, les déplacements de ce week-end concerneront donc les vacanciers des zones A et B, les premiers étant sur le retour alors que la Zone B entamera seulement sa seconde semaine de vacances d’hiver.

Ce week-end marque également la seconde semaine des vacances de Carnaval en Belgique.

Ainsi, dès vendredi 1er mars, des difficultés sont prévues en direction des stations de ski alpines et dans les régions Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le samedi 2 mars, toute la journée, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues entre les frontières du nord et sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne Rhône-Alpes, où le trafic sera très dense dans le sens des départs. La journée est classée orange au niveau national par Bison Futé, et même rouge sur les axes en direction des massifs montagneux, qui seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A6, A40 et A43. Dans le sens des retours, en région Auvergne Rhône-Alpes, la circulation devrait s’avérer difficile, surtout sur les autoroutes A40 et A43.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 1er au 3 mars 2024 Dans le sens des départs Vendredi 1er mars - évitez l’autoroute A31, entre la France et le Luxembourg, de 16h à 20h - évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 18h à 20h - évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Modane, de 18h à 20h - évitez l’autoroute A46 et la route nationale N346, pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 20h - évitez la route nationale N85, entre Grenoble et Gap, de 17h à 19h Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter Samedi 2 mars - évitez l’autoroute A10, à hauteur de Bordeaux, de 10h à 15h - évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Lyon, de 8h à 13h - évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse de 10h à 18h et entre Annemasse et Passy de 17h à 20h - évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Modane, de 9h à 16h - évitez l’autoroute A8, entre Fréjus et l’Italie, de 11h à 14h

Dans le sens des retours

Samedi 2 mars

- évitez l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 9h à 17h

- évitez l’autoroute A43, entre Modane et Chambéry, de 8h à 13h, et entre Chambéry et Lyon de 9h à 18h