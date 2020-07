Prime à la casse : dernière semaine pour profiter des aides plus généreuses

Le 1er juin, le gouvernement a lancé une nouvelle formule de la prime à la casse, plus généreuse afin de booster la reprise dans les concessions après la période de confinement. L'idée est notamment d'aider à écouler les stocks. Un quota a toutefois été fixé : 200 000 dossiers.

Et nous y sommes déjà. Cette prime exceptionnelle est sur le point d'être écoulée. Le gouvernement ne va toutefois pas y mettre fin à la 200.000e pile car il n'a pas de compteur précis ! Cela a d'ailleurs créé un sacré flou ces dernières semaines, les conditions de la fin du dispositif tardant à être communiquées. Pour les déterminer, le gouvernement s'est basé sur une évaluation du rythme des demandes de prime, grâce notamment à des enquêtes de terrain menées par le CNPA.

Les choses sont désormais claires : la prime exceptionnelle est valable jusqu'au 2 août. À partir du 3 août, on reviendra au précédent barème, aux conditions moins avantageuses. Comme la fin est une date et non un quota, on peut donc encore profiter de la prime de relance toute cette semaine.

Avec le dispositif exceptionnel, les aides les plus généreuses sont accordées aux Français au revenu fiscal de référence par part (RFR/P) sous 18 000 €. Cela représente trois quarts des Français. C'est ainsi 5 000 € sur une électrique ou une hybride rechargeable à autonomie électrique suffisante et 3 000 € sur un modèle essence ou diesel sous 137 g/km de CO2 (WLTP).

Dès le 3 août, ces sommes seront réservées aux Français les plus modestes, avec un RFR/P sous 6 300 € (ou jusqu'à 13 489 € avec un kilométrage quotidien lié au travail de plus de 60 km). Les meilleures aides seront donc réservées aux 20 % des ménages les plus modestes.

Autre changement important : actuellement, on profite d'une aide sur les modèles thermiques classiques et hybrides simples avec un RFR/P jusqu'à 18 000 €. Le 3 août, au-delà de 13 489 €, il n'y aura rien.

Le bon point est que le gouvernement va mettre en place une période transitoire pour la bascule. Les véhicules commandés avant le 3 août vont profiter des montants de la prime exceptionnelle avec un délai de trois mois pour la facturation, autrement dit la livraison. Il faut toutefois bien se renseigner sur ces délais de livraison, le coronavirus et le succès de la prime de relance les ayant rallongés sur certains modèles. C'est notamment le cas pour l'incontournable Zoé, qui a déjà connu un mois historique en juin avec plus de 11 000 commandes européennes.

La prime valable pour une commande jusqu'au 2 août et accordée pour une facturation dans un délai de 3 mois

Véhicule neuf ou occasion CO2 max* RFR/P < 18.001 € RFR/P > 18.000 € Electrique - 5.000 € 2.500 € Hybride rechargeable à autonomie suffisante** 50 g/km 5.000 € 2.500 € Hybride rechargeable sans autonomie suffisante 50 g/km 3.000 € 1.500 € Essence Crit'Air 1 137 g/km 3.000 € 0 € Diesel Crit'Air 2 mis en service après le 01/09/19 137 g/km 3.000 € 0 €

La prime valable pour une commande dès le 3 août

Véhicule neuf ou occasion CO2 max* RFR/P < 6.301 €*** RFR/P < 13.490 € RFR/P > 13.489 € Electrique - 5.000 € 2.500 € 2.500 € Hybride rechargeable à autonomie suffisante** 50 g/km 5.000 € 2.500 € 2.500 € Hybride rechargeable sans autonomie suffisante 50 g/km NC NC NC Essence Crit'Air 1 137g/km 3.000 € 1.500 € 0 € Diesel Crit'Air 2 mis en service après le 01/09/19 137 g/km 3.000 € 1.500 € 0 €

* norme WLTP, ** 50 km en électrique en cycle urbain, *** ou RFR/P < 13.490 € avec un trajet domicile-travail de plus de 30 km