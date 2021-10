Prix des carburants : Jean Castex annonce une aide de 100 €

Actualiser le flux

Fin de l'intervention du Premier Ministre

Merci de nous avoir suivi.

Et l'avenir ?

Si les prix augmentent encore, y'aura-t-il un deuxième chèque ? "Aucune porte n'est fermée" selon Jean Castex, rappelant que le premier geste est déjà un gros effort pour le pouvoir d'achat des Français.

Pas de baisse des taxes

Pour le Premier Ministre, ce n'est pas une option efficace, car on ne sait pas si le client à la pompe en profite vraiment.

Pas besoin d'être automobiliste

Le gouvernement a voulu quelque chose de "simple". Il n'y aura donc rien à justifier, juste à gagner moins de 2000 € nets par mois.

Pas de démarche

Les Français n'auront rien à faire, cette prime sera versée automatiquement. Les primes seront versées entre décembre et janvier. Il y aura une seule prime de 100 €.

Pour 38 millions de Français

38 millions de Français seront bénéficiaires : salariés, indépendants, artisans, chômeurs en recherche d'emploi, les retraités… Seule la condition de ressources entre en jeu.

100 € d'aide

Après un très long rappel du contexte, Jean Castex annonce enfin la mesure tant attendue : c'est une "indemnité inflation" de 100 € qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 € nets par mois".

Un contexte de reprise

Jean Castex commence par rappeler le contexte, celle d'une reprise économique dans le monde qui entraîne une hausse des prix, et que le gouvernement a déjà agi pour bloquer les prix du gaz pour l'hiver et limiter la hausse des prix de l'électricité.

--

Quel est le poids des taxes dans un litre de carburant ?

Graphique de l'Ufip

---

L'attente touche enfin à sa fin. TF1 annonce que le Premier ministre Jean Castex sera l'invité de son journal de 20 heures ce jeudi soir : "Face à la montée des prix des carburants, le Premier ministre viendra annoncer en exclusivité les mesures du gouvernement pour faire face à cette augmentation".

Voilà plusieurs jours que le gouvernement promet des mesures pour aider les Français confrontés à une envolée des prix des carburants. Ceux-ci augmentent depuis le début de l'année et la hausse s'est accélérée à la rentrée. Au point que le gazole et le sans-plomb-95 E10 battent des records. Le premier a atteint 1,55 € le litre (moyenne nationale), le second 1,63 €.

Les prix ont donc dépassé les précédents records d'octobre 2018, qui avaient donné naissance à la mobilisation des Gilets Jaunes. Conscient que la grogne monte, d'autant que les prix à la pompe vont encore augmenter, l'exécutif a donc été obligé d'agir. Deux grandes pistes sont évoquées : une baisse des taxes et la mise en place d'un chèque-carburant. Ce dernier serait versé aux Français modestes qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler.

On va donc enfin savoir la ou les mesures retenues. Caradisiac suivra en direct les annonces.

À lire sur Caradisiac

> Les bons plans du moment pour un plein moins cher : prix coûtant, bon d'achat…

> Chèque-carburant : pourquoi ça coince

> Nouveau record pour le gazole