Prix des carburants : ils continuent de baisser

Cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas parlé du prix des carburants. Une semaine tout pile pour être précis. Le bon moment pour faire un état des lieux.

Alors bien sûr, on part de très très haut. Mais la baisse des prix des carburants depuis la mi-juin est bien réelle. Ils étaient compris, alors, entre 2,13 € et 2,23 € par litre, alors même que l'aide de l'État (15 ct d'€ HT, soit 18 ct TTC) était déjà en place. Aujourd'hui, les automobilistes respirent un peu, même si, objectivement, le prix au litre reste très élevé.

En tout cas, sauf à avoir un énorme réservoir, finis les pleins à plus de 100 €, voire 120 €.

Voici les prix à date, et la comparaison avec la semaine dernière, et le mois dernier.

Carburant Prix au 09/08/2022 Prix au 02/08/2022 Évolution sur une semaine Prix au 09/07/2022 Évolution sur un mois Gazole 1,814 € 1,907 € - 9,3 ct 1,987 € - 17,3 ct SP98 1,864 € 1,948 € - 8,4 ct 2,084 € - 22 ct SP95 1,804 € 1,885 € - 8,1 ct 2,023 € - 21,9 ct SP95-E10 1,754 € 1,840 € - 8,6 ct 1,973 € - 21,9 ct E85/Bioethanol 0,832 € 0,850 € + 1,8 ct 0,864 € - 3,2 ct GPL 0,880 € 0,875 € - 0,5 ct 0,87 € - 1 ct

On constate que c'est le gazole qui a le plus baissé sur une semaine, avec - 9,3 centimes. À noter aussi que cette semaine, le prix moyen du superéthanol E85 (bioéthanol) a augmenté de 1,8 centime, à contre-courant de la tendance.

Par contre, sur un mois, c'est le SP98 qui a le plus baissé, avec - 22 centimes, quand le gazole a le moins baissé, avec - 17,3 centimes. D'ailleurs, le prix de celui-ci est redevenu largement supérieur à celui du SP95-E10.

On ne parle pas des carburants alternatifs comme le E85 et le GPL, qui sont assez stables, mais qui ont tout de même baissé un peu.

Depuis la semaine dernière, le gain sur un plein de 50 litres est de 4,65 € pour un véhicule carburant au gazole, de 4,20 € pour le SP98, de 4,05 € pour le SP95, de 4,30 € pour le SP95-E10.

Des économie sensibles par rapport au mois dernier

Depuis le mois dernier, le gain est plus spectaculaire, car on gagne 8,65 € sur un plein de 50 litres de gazole, 11 € sur celui de SP98, 10,95 € sur celui de 95 et de 95-E10. C'est plus anecdotique sur le E85 et le GPL.

Pour rappel, le gouvernement va prolonger l'aide sur les carburants, tout en augmentant provisoirement son montant. En septembre et octobre, elle sera de 30 centimes par litre au lieu de 18. Par contre, elle va retomber à 10 centimes par litre en novembre et décembre. TotalEnergie a aussi annoncé que ses stations ajouteraient 20 centimes de ristourne par litre, sur tout le territoire, y compris la Corse et les DOM-TOM. Cela devrait permettre de retrouver un prix du litre sous les 1,50 €, voire moins, à la rentrée.

Une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des automobilistes, pas forcément pour la planète, ni pour les finances publiques, mais c'est un autre débat.