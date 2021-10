Prix des carburants : record historique pour le gazole !

On peut vraiment parler d'une flambée des prix dans les stations. Orientés à la hausse depuis le début de l'année, les tarifs grimpent à grande vitesse depuis la rentrée. Rien qu'entre le 1er et le 8 octobre, dates des derniers relevés publiés par le ministère de la transition écologique, le litre de gazole a augmenté de 3,8 centimes.

En moyenne, en France, il s'affiche à 1,5354 €. En un mois, le gazole a pris 10 centimes ! Il était en effet à 1,4294 € au 3 septembre. Preuve qu'il y a une envolée depuis la rentrée, entre juin et fin août, le gazole a évolué entre 1,40 et 1,44 €. Mais le fait majeur est que le gazole vient de battre son plus haut historique. Le dernier record remontait à octobre 2018, avec 1,5331 €.

Le sans-plomb n'est pas en reste. La version E10 du 95, la plus vendue en France, avait déjà atteint un record au 1er octobre. Record pulvérisé puisqu'en une semaine, le prix a grimpé de 2,9 centimes, pour atteindre 1,6073 €. Depuis la rentrée, ce carburant a pris 6 centimes par litre. On note donc que les prix entre le SP et le gazole se resserrent.

Cette hausse s'explique par une augmentation du pétrole. Le baril de Brent, référence européenne, est depuis quelques jours au-dessus des 80 $. En début d'année, il était autour des 50 $. L'or noir est porté par la reprise de l'économie mondiale, grâce à la vaccination.

Les prix du pétrole ayant grimpé ces dernières semaines, les tarifs dans les stations vont continuer à augmenter. Le plein va être encore plus cher d'ici la Toussaint. Face à cette situation, le gouvernement est vigilant. Le dernier record du gazole remonte à la naissance du mouvement des gilets jaunes. La semaine dernière, le ministre de l'Économie a laissé la porte ouverte à un coup de pouce, sans préciser sa forme.