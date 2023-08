Prix du carburant : l'augmentation se poursuit inexorablement

Avec un nouveau week-end compliqué sur les routes de France, qui fait voir rouge Bison Futé, de nombreux Français prendront la route dans les prochaines heures, dont une bonne partie d’entre eux sur le chemin du retour.

La fin des vacances qui s’accompagne cette année d’une autre nouvelle morose, l’augmentation constante des tarifs des différents carburants. Au moment de faire le plein, la facture continue de s’alourdir. Une hausse qui concerne cette fois tous les carburants.

Ainsi, le litre de gazole coûte en moyenne 17 centimes de plus qu’au début du mois de juillet, avec un prix moyen constaté, selon les données officielles du ministère de la Transition énergétique, de 1,8735 €. C’est encore 2,4 centimes de plus que la semaine dernière, et un nouveau sommet inédit depuis six mois.

L’essence n’échappe pas à l’inflation avec un prix moyen qui flirte de nouveau avec la barre symbolique des 2 € le litre pour le Sans-plomb 98, affiché à 1,9970 €, et le SP-95 : 1,9490 €.

Avec un baril de Brent qui a flambé en juillet (+ 13,7 %), les prix du pétrole continuent d’augmenter, ce qui devrait se répercuter directement sur les prix à la pompe pour encore quelque temps, les autorités saoudiennes ayant annoncé que la production serait toujours réduite au mois de septembre. Pas de quoi envisager une baisse du prix des carburants pour tout de suite donc.