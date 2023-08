Le prix du carburant continue de flamber

À mesure que les vacances avancent, les prix des carburants poursuivent leur régulière ascension. Et ce sont les aoûtiens qui vont en payer le prix fort avec une douloureuse qui porte, hélas, de mieux son nom pour les vacanciers.

Selon les chiffres officiels du ministère de la Transition énergétique, les prix à la pompe continuent d’augmenter de façon exponentielle. Ainsi, un litre de gazole coûte aujourd’hui 14 centimes de plus qu’au début du mois de juillet. Les automobilistes propriétaires d’un véhicule diesel sont d’ailleurs les plus affectés par cette hausse récente, avec un carburant dont le litre est en moyenne facturé 1,8493 € dans les stations-service françaises. Soit une nouvelle augmentation de trois centimes € par rapport à la semaine dernière pour le Gazole, qui atteint ainsi un niveau de prix plus vu depuis le mois de mars dernier.

La tendance est identique pour l’essence, même si l’augmentation reste toutefois moins marquée avec un prix du sans-plomb 98 qui flirte toujours avec la barre symbolique des 2 €/litre à 1,9834 €. Le sans-plomb 95 est pour sa part affiché en moyenne à 1,9370 €/litre, et l’E10 à 1,9131 €/litre.

La réduction de la production saoudienne de pétrole, qui a vu le prix du baril de Brent flamber en juillet (+ 13,7 %) peut en partie expliquer cette hausse. En partie car comme souvent, la période estivale est souvent propice à ce genre d’augmentations, alors même que les prochains jours s’annoncent très chargés sur les routes de France.