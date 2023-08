Les prix du carburant en hausse continue depuis le début des vacances

Même si le train est en progression, la voiture individuelle reste encore très présente pour se rendre sur les lieux de vacances, en témoignent les dernières prévisions de Bison Futé qui prévoient de grosses difficultés. Pourtant, faire le plein de son auto coûte de plus en plus cher et aucun carburant n’est épargné.

En effet, les prix à la pompe ne cessent d’augmenter depuis trois semaines. Le gazole atteint 1,7399 €/l (+ 4 cts par rapport à la semaine précédente) et le SP 95-E10 grimpe à 1,8671 €/l (+ 4 cts également). L’augmentation est similaire pour le SP 98 qui s’affiche à 1,9418 €/l en moyenne. Il s’agit là de prix qui peuvent être comparés à ceux pratiqués en avril dernier.

Ces augmentations continues depuis trois semaines coïncident avec le début des vacances scolaires et des grands départs en vacances. Début juillet, le gazole s’affichait en moyenne à 1,6658 €/l et le SP 95-E10 à 1,7895 €/l.

Une tendance qui va se poursuivre ?

Le prix du carburant à la pompe est directement lié à celui du baril de Brent. Celui-ci a augmenté de 3,7 dollars en une semaine, et de 13,7 % depuis début juillet. Cette hausse est notamment due à l’Arabie saoudite qui a réduit sa production de pétrole depuis juillet et qui compte prolonger l’opération en septembre. Elle pourrait même se voir renforcée à l’automne. Voilà une décision qui ne va pas soulager le porte-monnaie des Français. Il faut donc s’attendre à voir les prix à la pompe grimper régulièrement

À cela s'ajoutent les marges très confortables des pétroliers. Selon une étude de l'association de consommateur CLCV, la France est le pays de la zone Euro où le plein de carburant coûte le plus cher du fait des marges opérées par les distributeurs.

Les automobilistes ne peuvent que se contenter de petites actions comme celle de Total qui ne verra pas ses prix dépasser 1,99 €/l jusqu’à la fin de l’année, et des enseignes Leclerc qui pratiquent le "carburant à prix coûtant" jusqu'au 13 août. Maigre consolation.