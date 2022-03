Bon plan carburant : le litre à 0,85 € chez Casino, bon d'achat de 6 € chez Auchan

La remise de 18 centimes par litre entre en vigueur le 1er avril. Si c'est un coup de pouce non négligeable (cela fait 9 € de rabais sur un plein de 50 litres), même avec elle les prix des carburants restent très élévés, toujours autour des 2 € le litre.

Certaines enseignes continuent donc de faire un geste supplémentaire. Il n'est bien sûr jamais dénué d'intérêt, puisqu'il est fait pour vous attirer jusqu'à elles. Mais c'est toujours bon à prendre pour réduire un peu le montant de son plein.

On fait le point sur ce qui est en cours et a été annoncé. On évoque ici des opérations nationales. Il existe des opérations locales, pensez à regarder la presse régionale pour repérer les pubs qui les annoncent !

Le litre à 0,85 € chez Géant Casino et Casino

Depuis plusieurs semaines, le groupe Casino frappe fort avec une opération de carburant à 1 € le litre. Et cette fois, pour le vendredi 1er et le samedi 2 avril, il annonce carrément le litre à 0,85 €. Casino prend en compte la remise prise en charge par le gouvernement.

La remise de Casino prend la forme d'un bon d'achat qui correspond à la différence entre le prix réel à la pompe et 0,85 €. Voici un exemple donné par Casino :

"Les clients qui bénéficiaient d’un bon d’achat de l’ordre de 30 € pour un plein de 30 litres continueront à se voir proposer un bon du même montant, tout en y ajoutant la réduction directe du prix à la pompe (environ 5,40€ pour 30 L), soit un gros coup de pouce de 35,40 €".

Le bon d'achat à retirer à l'accueil du magasin est à utiliser dans le magasin du 1er au 3 avril et est valable pour des courses d'un montant minimum de 100 €.

6 € de bon d'achat chez Auchan

Pour un plein d'au moins 30 litres, Auchan offre un bon d'achat de 6 € valable pour des courses dans le magasin avec un montant minimum de 30 €. L'opération est valable le vendredi 1er et le samedi 2 avril. Le bon d'achat est valable dans la semaine qui suit le plein.

La remise de 10 centimes par litre partout chez Total

Le pétrolier fait aussi un geste : une remise de 10 centimes par litre, dès le premier litre et sans maximum. La remise est appliquée directement à la pompe. En clair, vous prenez 20 litres, vous gagnez 2 €.

Bonne nouvelle : l'opération lancée le 14 février dans 1 150 stations situées en zone rurale est généralisée le 1er avril. C'est à dire qu'elle va concerner toute la France et toutes les stations du groupe, y compris les Total Access. Et ces 10 centimes s'ajoutent aux 18 centimes du gouvernement.