Problème de prétensionneurs : au tour de BMW d’organiser deux rappels

Il y a quelques jours, nous vous faisons part du rappel 0072440200 organisé par Mini et qui vise à contrôler les prétensionneurs d’un millier de véhicules de la marque britannique. Cette dernière partageant de nombreux composants, dont ces fameux prétensionneurs, avec BMW, il est logique que le constructeur allemand se voit, aujourd’hui, contraint de mettre en place une opération similaire.

Plus précisément, ce sont deux rappels qui viennent d’être lancés. Le premier porte la référence 0072430200 et concerne 1 452 véhicules en France. Il s’agit de X1, de X2 et de Série 2 Gran Tourer. Le second est référencé 0072450200 et touche 157 i3. Tous les exemplaires rappelés sont sortis de chaîne entre le 11 janvier et le 2 mars de cette année.

Si vous n’avez pas été contacté par BMW France, vous pouvez d’ores et déjà vous rapprocher de votre concessionnaire qui, à partir du numéro de série, vous indiquera si vous devez lui confier votre voiture. À noter que, chez nos voisins européens, ces rappels touchent également les Série 3 berline et Touring (M3 comprises). Si vous vous êtes portés acquéreur de l’une de ces autos produites en début d’année et importées isolément, elle doit probablement être inspectée. Là encore, votre concessionnaire vous informera sur la nécessité, ou pas, de faire procéder à cette opération.