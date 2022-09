Problèmes graves de sécurité chez Citroën, Peugeot et Opel

Le groupe Stellantis fait face à de gros problèmes de sécurité concernant plusieurs modèles de ses marques Peugeot, Citroën et Opel. Des problèmes pouvant déboucher sur des incidents graves qui vont nécessiter la mise en place d'une campagne de rappel, signalée depuis le 23 septembre dernier sur le site Rappel Conso du gouvernement dédié aux campagnes de rappel. Il y a trois problèmes différents de sécurité : l'un concerne les freins, avec un risque de malfonction du système de freinage du train arrière du véhicule, pouvant entraîner une perte d'efficacité du freinage et donc provoquer un accident. Le second concerne exclusivement des modèles Peugeot et peut déboucher sur un incendie à cause d'un réseau de câblage défectueux sur les Expert, Traveller, 208 et 2008. Ou, en raison d'une conduite de carburant mal positionnée, provoquer une fuite de carburant et potentiellement un incendie aussi.

Le risque lié aux freins concerne les Opel Vivaro et Zafira Life construits entre le 20 et le 28 janvier 2022 comportant les numéros de série e2*2007/46*0532*17 et e2*2007/46*0532*19, mais aussi les Citroën Jumpy et Spacetourer (numéros de série e2*2007/46*0530*17 et e2*2007/46*0530*19) ainsi que les Peugeot Expert et Traveller construits aux mêmes dates et avec les mêmes numéros de série que chez Opel. Le problème d'incendie lié au câblage touche les Peugeot 208, 2008, Expert et Traveller fabriqués entre le 17 mars et le 30 avril 2022 avec les numéros de série e2*2007/46*0532*18, e2*2007/46*0533*20, e2*2007/46*0639*18. Enfin, le problème d'incendie lié à la conduite de carburant ne concerne que les Peugeot 208 fabriquées entre le 5 juillet 2021 et le 23 novembre 2021 avec les numéros de série e2*2007/46*0639*14, e2*2007/46*0639*15, e2*2007/46*0639*16, e2*2007/46*0639**17.

Urgence

Peugeot, Opel et Citroën vont contacter de manière individuelle les propriétaires concernés mais compte tenu de la gravité des problèmes en question, il ne faudra pas attendre si vous faites partie des clients roulant avec les exemplaires potentiellement porteurs de ces malfaçons.