Problèmes logiciels : les Audi A3, Seat Leon et Skoda Octavia touchées, en plus de la Golf

Aïe aïe aïe... si j'étais un anti-VAG sans cervelle je dirais que cette fois-ci c'est la bonne... ils vont couler... wouhouuuuuu.

Mais dans les faits on parle, je cite : "Un "simple" problème logiciel d'un élément qui n'est la plupart du temps pas utilisé par les conducteurs"... a merde... c'est si grave que ça alors ??? Dommage

VAG préfère arrêter la production et corriger le soucis avant de relancer... la encore si c'était Toyota on saluerait le sérieux de la marque mais comme c'est VAG on aura droit a... qu'elle bande d'amateurs, pfffff ...ils ont du mal avec les logicels chez VAG, pourtant quand c'est pour tricher ils sont au point

Il parait même que le blason VW perd de son lustre au fil des affaires... purée je suis inquiet pour le groupe... heureusement que les chiffres de ventes 2019 ont démontrer le contraire