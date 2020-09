PSA et Fiat modifient leur projet de fusion

PSA et Fiat modifient leur contrat de mariage. Celui-ci avait été détaillé fin 2019. Mais le coronavirus est passé par là. Le Covid-19 n'a pas remis en cause la volonté de fusion, au contraire puisque les deux parties ont bien vu l'importance de se réunir pour mieux affronter une telle crise.

Mais le Covid a bousculé l'équilibre de l'accord en modifiant la valeur financière des entreprises concernées. Pour maintenir une fusion entre égaux, PSA et Fiat ont donc revu leur copie. De son côté, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) a accepté de baisser le dividende exceptionnel qu'il compte distribuer à ses actionnaires avant la signature finale, avec 2,9 milliards d'euros au lieu de 5,5 milliards.

Du côté de PSA, on va distribuer la participation de 46 % dans l'équipementier Faurecia, dont la capitalisation boursière a fondu pendant la crise, à l'ensemble des actionnaires du nouveau groupe et non aux seuls actionnaires de PSA.

Le nouvel ensemble, qui se nommera Stellantis, doit devenir le quatrième constructeur mondial en termes de volumes. PSA et Fiat font d'ailleurs savoir que le montant des synergies a été fortement revu à la hausse, passant de 3,7 milliards d'euros par an à plus de 5 milliards.