PSA : un accord avec les salariés pour la reprise de la production

En réponse à

Bravo à Peugeot et aux syndicats signataires.

Travaillant dans l'industrie automobile, c'est très important de bien valider les scenarii de reprise avec les syndicats afin que la machine reparte dans de bonnes conditions de sécurité pour tous.

C'est ce que nous avons fait chez nous : les équipes ne se croisent plus, distribution de kits de désinfection par poste (produits, gants, lingettes et lunettes), distributeur de gel hydroalcoolique, suppression des salles de pause et réfectoires, nombre limité des personnes aux vestiaires, prise de température et aucun poste de travail à moins de deux mètres les uns des autres. Il ne nous manque plus que les masques qui sont en commande.

Dans ces conditions, tout le monde est rassuré et cela permet de reprendre l'activité progressivement dans de bonnes conditions. L'information régulière et les échanges avec les partenaires sociaux (CSE et OS) sont fondamentaux, d'où l'intérêt d'avoir un bon dialogue social dans les usines.