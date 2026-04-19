Quand elle vient en France voir Macron, Giorgia Meloni fièrement roule en Alfa Romeo Stelvio rouge

Comme d’autres dirigeants européens, la présidente du Conseil des ministres italienne Giorgia Meloni a été reçue à l’Elysée par Emmanuel Macron ce vendredi 17 avril dans le cadre d’une conférence sur la sécurisation du Détroit d’Ormuz en Iran.

Pour l’occasion, elle a naturellement choisi une voiture italienne afin d’être vue au palais de l’Élysée tout en faisant la promotion de l’industrie de son pays, un acte de communication assez habituel pour un dirigeant de ce rang. Et justement, elle a réussi à attirer tous les regards sur elle et sa voiture.

Le choix d’un Alfa Romeo Stelvio rouge

La voiture choisie pour amener Giorgia Meloni devant les marches de l’Elysée ? Un Alfa Romeo Stelvio, ce SUV de la marque du groupe Stellantis toujours commercialisé actuellement à partir de 55 800€ (avec un moteur diesel de 160 chevaux en finition Sprint).

Et elle ne s’est pas contentée d’un coloris noir ou gris comme c’est souvent le cas pour des dirigeants plutôt adeptes de la discrétion : non, le Stelvio utilisé à cette occasion était en rouge « Alfa », ce qui a contribué à donner une belle exposition au SUV italien. Surtout que Giorgia Meloni avait accordé sa tenue à la voiture, comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus !

Pour le nouveau Stelvio, il faudra attendre

Rappelons d’ailleurs qu’Alfa Romeo prépare un Stelvio de seconde génération. L’engin aurait dû même être lancé à la fin de l’année 2025, mais il a été retardé d’au moins deux ans : Stellantis avait initialement prévu de le commercialiser en version électrique et la nouvelle direction a décidé de le revoir profondément en améliorant ses motorisations thermiques et en modifiant les bases de sa plateforme. On l’attend désormais pour l’année 2028.