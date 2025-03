Diesel bientôt obligatoire sur les Alfa Romeo Giulia et Stelvio

Arrivées respectivement en 2016 et 2017, les Alfa Romeo Giulia et Stelvio ont porté le développement du constructeur italien sur le marché mondial du premium. La marque n’a hélas pas réussi à se hisser au niveau des enseignes allemandes les plus prisées et les deux autos peinent aujourd’hui à garder de l’intérêt auprès de la clientèle malgré leurs qualités.

Ces deux modèles vieillissants (et restylés en 2022) vont réduire leur gamme à partir de la fin du mois : les versions ultra-sportives Quadrifoglio (V6 biturbo de 2,9 litres et 510 chevaux) quitteront le catalogue dès le 31 mars pour la Giulia et le 31 avril pour le Stelvio. La déclinaison 2,0 litres essence (280 chevaux) disparaîtra le 31 mai prochain, comme le rapportent les spécialistes d'Italpassion (ce que nous a confirmé Alfa Romeo France). Dès lors, il ne sera plus possible que de commander le moteur diesel de 2,2 litres même si les variantes essence resteront probablement disponibles en stock pendant quelques mois de plus.

Leur carrière n’est pas finie

Le Stelvio et surtout la Giulia n’en ont pas tout à fait fini pour autant : le nouveau Stelvio de seconde génération, basé sur l’architecture STLA Large comme la récente Dodge Charger ou le Jeep Wagoneer S, doit être présenté avant la fin de l’année et démarrer sa commercialisation l’année prochaine.

La nouvelle Giulia pas avant 2026

La Giulia, elle, ne fera peau neuve que l’année prochaine et pourrait donc rester commercialisée d’ici là (mais son industrialisation pourrait cesser dès la fin de cette année). Rappelons qu’aux dernières nouvelles, sa remplaçante pourrait ressembler à un crossover plutôt qu’une vraie berline.