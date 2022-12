Quand le Mille bornes débarque sur les téléphones

L'idée est tellement évidente, puisque des générations entières ont joué à ce jeu de cartes inventé en 1954 par les éditions Dujardin, qu'il parait improbable que le Mille bornes n'ait pas encore sa version virtuelle. rectificatif : elle existe déjà. Une appli qui s'appelle ainsi est disponible pour les téléphones IOS et Android. Hélas, elle n'est qu'en anglais, ne permet de jouer que contre un ordinateur, de manière sommaire, reste très éloignée du jeu original et ne rencontre pas le moindre succès.

Une carte "ESP" pour contrer la tache d'huile

Mais dans quelques semaines, les fans du pneu crevé, des feux rouges et des limitations de vitesse devraient être comblés, car une nouvelle appli leur est destinée. Elle ne s'appelle pas Mille bornes (les éditions Dujardin sont, semble-t-il, réticentes) mais NFTouring. Le principe est simple : les joueurs doivent acquérir une voiture en NFT, pour leur garantir la propriété de cette auto virtuelle. Ensuite, ils peuvent se lancer et jouer avec tous ceux qui, comme eux, sont inscrits sur la plateforme, en utilisant, comme dans le jeu Dujardin, des cartes de vitesse (entre 50 et 300 km/h) mais aussi des cartes de défense pour contrer les attaques des adversaires. Signe des temps, la fameuse tache d'huile, héritage du Mille bornes, peut désormais être contrée par une carte "ESP actif".

Mais NFTouring n'est pas qu'une simple appli de jeu. La plateforme qui sera disponible en 2023, veut aussi se conjuguer en mode réseau social destiné aux passionnés d'automobile. Elle annonce même un grand tirage au sort destiné à sa communauté. Le gagnant recevra non pas une auto virtuelle, mais une véritable supercar, en l'occurrence, une Maserati MC20, pas moins, dont le prix dépasse les 230 000 euros. Mais cette offre n'est pas pour tous les joueurs. Elle est réservée à ceux qui auront payé un abonnement particulier, en s'acquittant d'une "Private driver license " sur la plateforme, une sorte de carré VIP qui permet l'accès à des évènements particuliers pour des tarifs qui ne sont pas encore connus.

Tout cela est trop beau pour être vrai, ou trop cher pour être intéressant ? Le lancement de cette plateforme a en tout cas eu lieu le 23 novembre dernier à Monaco, et son lancement effectif est prévu le 26 janvier prochain. L'occasion de vérifier que l'existence de NFtouring n'est pas que virtuelle.