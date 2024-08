Quand Quotidien parcourt le berceau de l'automobile en version podcast

C’est un boulot gigantesque dans lequel s’est lancé Guillaume Henette, rédacteur en chef de l’émission Quotidien sur TMC. Un travail qui démontre que l’on peut, parfois, délaisser les formats courts de l’émission pour prendre son temps, et expliquer, trois mois avant l’élection présidentielle américaine quelques-uns des tenants et aboutissants de l’échéance.

Pour y parvenir, le journaliste a changé de format, en passant de l’image au son et en réalisant pas moins de 50 podcast de plus de vingt minutes chacune. 50, pour le nombre d’États américains bien sûr, auxquels il consacre à chaque fois un épisode, soit 16h d’enregistrement en tout.

Dearborn la musulmane

Le boulot n’est pas terminé, mais dans les vingt épisodes déjà disponibles, l’un est bien évidemment consacré au Michigan. On n’apprendra pas que cet État du Nord est le berceau de l’automobile, et que Detroit en est la capitale, justement rebaptisé Motor Town.

En revanche, on découvrira peut-être que Dearborn, dans la banlieue de la ville, ou se niche le siège de Ford, est aussi la ville la plus musulmane de l’Amérique, et ce depuis 1914, année ou la marque à l’ovale bleue, qui commençait à recruter à tour de bras, a attiré des Syriens, des Palestiniens et même des Yéménites.

110 ans plus tard, la ville abrite la plus grande mosquée des États-Unis, et l’Arabian museum, consacré aux civilisations arabo-islamiques.

De la Motown à Aretha Franklin

Le Michigan, et surtout Detroit, est aussi l’une des plus importantes villes afro-américaines, terre d’immigration intérieure peuplée tout au long du XXe siècle par les ouvriers de l’industrie automobile attirés par le besoin de main-d’œuvre des big three. C’est là, tout naturellement qu’est née la Motown, contraction de Motor Town, et c’est là encore qu’Aretha Franklin, qui n’a jamais travaillé avec le fameux label, nous a quitté en 2018. Dans le podcast, Gregory Philips, à l’époque correspondant de Radio France aux États-Unis se souvient de cet épisode.

Après l’annonce du décès, il file tout naturellement à Detroit et commence à recueillir les témoignages des passants affectés par la disparition de la queen of soul. C’est alors qu’une dame, abordée totalement par hasard, lui répond dans un Français très correct.

Elle finit par lui expliquer qu’elle connaît très bien l’hexagone pour y avoir vécu. Mieux, la charmante demoiselle, aux côtés de Nino Ferrer sur la pochette du 45 t Le Sud, c’était elle, 33 ans plus tôt. Il était son compagnon à l’époque. De Detroit à Nino Ferrer, en passant par Aretha Franklin, le monde de l'automobile est parfois petit.