Que fait ce Tesla Cybertruck dans le convoi présidentiel américain ?

Un Tesla Cybertruck a été aperçu la semaine dernière au sein du convoi présidentiel transportant le président élu Donald Trump vers un lancement SpaceX. L’apparition du véhicule à benne survolté au design anguleux a fait sensation parmi les Chevrolet Tahoe et Suburban noirs habituels.

La vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre le Cybertruck en route au milieu des véhicules blindés vus régulièrement. Bien que l’identité de la personne à bord du pick-up futuriste n’ait pas été confirmée, sa présence souligne le lien étroit entre Elon Musk et Donald Trump.

Un placement produit bien vu

Cette alliance inattendue entre les deux milliardaires ne cesse de se renforcer. Elon Musk a investi des millions pour soutenir la campagne de Trump, et ce dernier a nommé le dirigeant au poste de coresponsable du Département de l'Efficacité Gouvernementale. Ce département vise des réductions budgétaires massives inspirées par les décisions drastiques prises par Musk chez X (ex-Twitter).

Un lancement SpaceX remarqué

Trump et Musk étaient réunis au Texas pour assister au test du vaisseau Starship de SpaceX le 19 novembre à Starbase. Bien que le lancement ait réussi à faire décoller le booster Super Heavy et ses 33 moteurs Raptor, une manœuvre d’atterrissage ambitieuse a été avortée en raison de problèmes techniques. Le booster a du coup finalement terminé sa course dans le Golfe du Mexique. Malgré cet incident, SpaceX considère ce test comme un succès apportant des données cruciales pour ses futurs vols à lanceur réutilisable.