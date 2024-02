Que vaut la nouvelle Lancia Ypsilon (2024) face à la Mini ?

« Citadine premium ». Voilà ce qui est marqué dans le tableau descriptif accompagnant le communiqué officiel de la nouvelle Lancia Ypsilon dévoilée cet après-midi que Caradisiac a pu approcher à Milan. Une petite auto qu’on a déjà vue à de nombreuses reprises grâce à des fuites multiples qui ont occasionné quelques moqueries, notamment de la part des impitoyables commentateurs de Caradisiac.

Nettement plus à son avantage dans les images officielles mais toujours déroutantes dans nos photos « en vrai », cette Ypsilon repose sur une plateforme proche de celles des autres citadines du groupe Stellantis et reprend le groupe motopropulseur électrique de 156 chevaux qu’on trouve aussi bien sous le capot de la Peugeot E-208 que du Jeep Avenger ou du Fiat 600. Elle utilise aussi la batterie de 51 kWh réservée aux Peugeot E-208 et Opel Corsa Electric haut de gamme, ce qui lui permet de revendiquer une autonomie maximale de 403 kilomètres d’après le cycle d’homologation européen WLTP. Le tout avec une finition intérieure présentée comme « luxueuse » même si l’habitacle ne donne pas spécialement une impression d’avant-garde dans nos images prises sur place.

La Mini est moins chère, mais…

On ne connaît pas le prix français de l’Ypsilon pour l’instant, facturée 39 990€ en Italie dans son édition de lancement suréquipée Edizione Cassina, mais elle devrait coûter environ 40 000€ chez nous dans sa version haut de gamme. En comparaison, la toute nouvelle Mini de cinquième génération s’affiche à partir de 34 000€ dans sa version Cooper E de 184 chevaux, plus puissante mais dotée de batteries plus petites (40,7 kWh) permettant une autonomie maximale de seulement 305 km avec une finition basique (« Essential »). Il faut monter à 38 000€ pour obtenir les batteries de 54,2 kWh, accouplées à un moteur de 218 chevaux, mais dont l’autonomie maximale reste très légèrement en retrait (402 km) malgré un avantage de taille.

A l’intérieur, l’Anglaise bénéficie d’un habitacle au design plus original mais il faudra passer par les options et les finitions hautes pour ajouter des habillages plus flatteurs. Par ailleurs, elle reste une trois portes pour l’instant (alors que l’Italienne en possède cinq) et dispose d’un coffre de 210 litres contre 309 pour la Lancia). Côté praticité, l’Ypsilon l’emportera donc facilement même si la Mini conserve sans doute l’avantage en termes d’image. La future Ypsilon HF, dont les 240 chevaux permettront de répondre aux 218 de la Cooper SE, coûtera hélas plus de 40 000€. Mais sachant que l’Anglaise peut atteindre les 46 000€ en finition haute et qu’elle n’a pas droit au bonus écologique contrairement à la Lancia, le rapport prix/équipement restera plus avantageux pour la nouvelle venue tant que le bonus écologique français perdurera.

Rappelons que l’Ypsilon s’équipera ultérieurement aussi d’un bloc essence à hybridation légère de 100 chevaux accouplé à une boîte automatique à double embrayage, qui trouvera sur son chemin la nouvelle Mini thermique, disponible à partir de 29 500€ avec un moteur de 156 chevaux.

Et maintenant, il nous reste à l’essayer puis la comparer face à la Mini. A ce moment-là, on saura enfin si celle qui marque la renaissance de Lancia s’impose comme une vraie rivale de la reine des citadines premium.