Quel avenir pour la Renault Clio ?

Lancée sur le marché en 2019, la Renault Clio de cinquième génération vient de recevoir son restylage de mi-carrière et va sur ses vieux jours. Sur le créneau des citadines, elle s’est faite totalement éclipser de la sphère médiatique cette année par la 5 E-Tech Electric, cette fameuse nouvelle citadine à zéro émissions sur laquelle Renault place de gros espoirs.

Mais la Clio n’est pas finie pour autant. D’après les journalistes anglais d’Autocar, la sixième génération doit arriver en 2026. Elle continuera d’offrir des groupes motopropulseurs thermiques, avec au moins une version hybride probablement proche de la E-Tech actuelle. Mais d’après les Anglais, Renault prépare également une version 100% électrique de cette future Clio de sixième génération !

Deux Renault Clio, façon Mini ?

Les Anglais affirment en effet que la Clio se subdivisera en deux familles de modèles. L’une, thermique, reposera sur une évolution de la plateforme CMF-B actuelle, alors que l’autre utilisera l’Ampr Small inaugurée par la 5 E-Tech Electric. Autocar rappelle que ces deux plateformes restent communes à 60%, ce qui permettra de garder les mêmes dimensions et autres points d’attache les plus importants. Visuellement, les deux modèles pourraient donc être encore plus proches que les dernières Mini électriques et thermiques.

Toujours d’après nos confrères anglais, cette Clio jouera les citadines spacieuses alors que la 5-Tech Electric est déjà critiquée pour la faible habitabilité de ses places arrière. Elle restera 20 mm plus longue et pourrait même grossir très légèrement par rapport aux 4,05 mètres de la mouture actuelle. D’une certaine manière, elle remplacerait donc la Zoé dans sa version électrique.