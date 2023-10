Quel positionnement pour la future DS 4 électrique ?

La Peugeot E-308 électrique fait couler beaucoup d’encre depuis son arrivée sur le marché il y a quelques mois. D’abord proposée au prix de lancement élitiste de 48 000€, elle a progressivement descendu son addition à 43 900€ (avant remise) pour améliorer sa compétitivité dans la catégorie des compactes électriques. Face aux concurrentes dotées de batteries plus grosses, offrant une autonomie maximale supérieure pour moins cher, le positionnement de la Française dotée d’un moteur de 156 chevaux et de batteries de 54 kWh (brut) a été critiqué.

Dans ce contexte, on se demande donc quelle stratégie va choisir Stellantis pour la version 100% électrique de la DS 4 attendue pour l’année prochaine, cousine technique de la Peugeot 308 et de l’Opel Astra (reposant sur la même plateforme EMP2). Compte tenu du positionnement plus haut de gamme que celui de ces dernières, elle aurait probablement du mal à paraître crédible avec le même groupe motopropulseur plutôt conçu pour des modèles citadins bon marché.

Des batteries plus grosses ?

Va-t-elle donc s’équiper de batteries plus grosses que les accumulateurs de 54 kWh des Peugeot e-308 et Opel Astra Electric ? A condition qu’elles puissent tenir dans le châssis pas conçu originellement pour les voitures uniquement électriques, c’est ce qui pourrait se passer pour la future compacte premium à zéro émission du groupe Stellantis mais cela aurait inévitablement un impact sur son prix de vente. Rappelons-nous tout de même qu’il est plus facile de pratiquer des tarifs élevés chez les marques à la vocation premium, dans une certaine limite. La version hybride rechargeable de la Mercedes Classe A, par exemple, se négocie à partir de 48 399€. Un BMW X1 eDrive20 électrique, dans un segment certes différent, est facturé 50 800€ dans sa version de base avec des batteries de 66,5 kWh. Clairement, la Peugeot E-308 à 48 000€ était vraiment trop chère…