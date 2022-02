Quel prix pour faire immatriculer son occasion en 2022, selon la région ?

Lorsque l'on acquiert une auto d'occasion (comme une neuve d'ailleurs, mais là c'est un article "question occasion de la semaine !), il faut, sous un mois, refaire la carte grise à son nom. Et ce document, qui vaut titre de propriété, n'est pas gratuit ! Son montant est calculé en multipliant le nombre de chevaux fiscaux par la "taxe régionale d'immatriculation", qui comme son nom l'indique, est régionale, et a donc un montant qui varie selon celle-ci.

Et les différences sont assez importantes. Certaines régions matraquent les nouveaux acheteurs plus que les autres ! Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les montants pour chaque région, et les exonérations éventuelles selon les types de véhicules.

Sachez toutefois que quelle que soit la région, il faut ajouter une taxe fixe d'un montant de 11 euros, et une redevance d'acheminement de 2,76 euros, soit 13,76 € en plus de la taxe régionale.

Enfin, quelle que soit la région, le montant (de la part régionale) est divisé par deux une fois que le véhicule à plus de 10 ans.

Région Montant de la taxe pour 1 cheval fiscal Abattement pour les véhicules "dits propres" (hybrides, GNV, GPL, E85...) Abattement pour les "voitures propres" (électriques, hydrogène) Auvergne-Rhône-Alpes 43 € 100 % 100 % Bourgogne-Franche-Comté 51 € 100 % 100 % Bretagne 51 € 50 % 100 % Centre-Val de Loire 49,80 € 50 % 100 % Corse 27 € 100 % 100 % Grand-Est 42 € 0 %* 100 % Hauts-de-France 33 € 100 % 100 % Île-de-France 46,15 € 100 % 100 % Nouvelle-Aquitaine 41 € 100 % 100 % Normandie 35 € 100 % 100 % Occitanie 44 € 100 % 100 % Pays de la Loire 48 € 100 % 100 % Provence-Alpes-Cote d'Azur 51,20 € 100 % 100 % Guadeloupe 41 € 0 % 100 % Guyane 42,50 € 0 % 100 % La Réunion 51 € 0 % 100 % Martinique 30 € 0 % 100 % Mayotte 30 € 0 % 100 %

* À noter que la région Grand-Est est la seule en 2022 à avoir réduit l'abattement pour les voitures "dites propres" à 0 %.

Exemples :

Le montant pour une voiture diesel 7 CV de 6 ans en Normandie sera de 7 x 35, plus 13,76 €, soit 258,76 €.

Le montant pour une voiture hybride 5 CV de 12 ans en Bretagne sera de (5 x 51)/2, soit 127,50 €, encore divisé par 2 car plus de 10 ans, soit 63,75 €, plus 13,76 €, soit au final 77,51 €. La même auto en Île-de-France ne paiera que 13,76 € (abattement de 100 % sur la taxe régionale).

Le montant pour une voiture électrique de 4 CV et 4 ans sera de 0 € plus 13,76 €, soit... 13,76 €.

Pour les occasions importées, il faut parfois payer un malus écologique lors de la première immatriculation en France. Il est calculé comme suit : il faut retrouver le malus éventuel auquel elle aurait été soumise en France à la date de sa mise en circulation, et on retire 10 % par année écoulée. Exemple : une auto de janvier 2017 soumise à 3 000 € de malus cette année-là en France, devra ajouter 1 500 € au montant de la carte grise (3 000 € - 50 %) pour une importation en 2022. Donc au bout de 10 ans, pas de surtaxe "malus".

Une question dans le domaine de l'occasion ? N'hésitez pas à nous la faire parvenir en écrivant un mail à : question.occasion@caradisiac.com. Elle pourrait être sélectionnée pour figurer dans cette nouvelle rubrique.