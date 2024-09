Quelle est la meilleure version de la Citroën ë-C3 électrique ?

Elle fait partie de la nouvelle vague des citadines électriques, celle qui doit toucher une clientèle beaucoup plus large que les anciennes Renault Zoé et autres Peugeot E-208 grâce à des tarifs plus abordables et un design bien étudié. La Citroën ë-C3 n’est peut-être pas autant apprêtée que la Renault 5 E-Tech Electric ou même la dernière Fiat Grande Panda, mais elle fait le maximum pour offrir un style convainquant. Et comme nous l’avons vu la semaine dernière, elle a enfin démarré ses livraisons aux clients pour ne pas renoncer aux juteuses aides gouvernementales décrochées dans le cadre du leasing social.

Mais au fait, quelle version de la Citroën ë-C3 électrique faut-il privilégier ? Au lancement officiel de l’auto, le constructeur aux chevrons avait donné accès à deux niveaux de finitions : la « You » en version de base, proposée à 23 300€ avec un équipement limité et la « Max » en haut de gamme à 28 700€, offrant une dotation de série assez généreuse.

Depuis, la gamme a un peu évolué. Même si cela n’apparaît pas encore au configurateur en ligne du modèle, la ë-C3 You va perdre certains éléments pour les prochaines commandes : comme nous l’ont confirmé les responsables de la marque, il faudra finalement se passer des projecteurs LED à l’avant mais aussi du frein à main électrique (outre une finition légèrement plus basique au niveau de certains détails comme les poignées de porte ou l’absence de miroir de courtoisie passager).

Surtout, Citroën a ajouté une finition « You Pack Plus » intermédiaire, affichée au prix de 25 700€. Elle possède comme la ë-C3 You une climatisation manuelle, mais bénéficie d’une finition extérieure plus flatteuse (peinture biton, éléments de carrosserie peints en argent, roues acier de 17 pouces au lieu de 16 pouces et avec des enjoliveurs différents et surtout, écran tactile central compatible Apple Carplay & Android Auto).

2 100€ de plus pour le haut de gamme plus « looké »

Le haut de gamme Max se différencie par la climatisation automatique, les sièges « Advanced Confort », la navigation embarquée et les vitres arrière électriques sur le plan de la technologie embarquée. Tout le reste ne concerne que le style avec de vraies jantes de 17 pouces, des habillages intérieurs plus poussés ou encore les feux arrière à LED « 3D ». Mais comme la finition « You Pack Plus » profite déjà d’une présentation pas indigente et d’un équipement de série très correct, c’est cette dernière qui nous paraît la plus recommandable dans l’absolu. Sauf pour ceux qui sont prêts à se passer de la compatibilité smartphone sur grand écran et qui n’ont aucune considération pour l’apparence de leur auto.