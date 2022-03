Quelles marques osent encore se passer de SUV ?

C'était attendu, c'est fait : en Europe, les SUV représentent désormais la moitié des ventes de voitures neuves. L'impression qu'ils sont partout n'est donc pas usurpée ! Forcément, ils envahissent les gammes des constructeurs. On a déjà pu l'écrire, mais on se pose la question : est-ce que la demande crée l'offre ou est ce que l'offre force la demande ? Il y a des deux.

Impensable donc pour les marques de faire l'impasse sur le SUV, même celles pour qui ce type de véhicule est bien loin de leur univers de départ. Les constructeurs les plus prestigieux s'y sont mis les uns après les autres : Aston Martin avec le DBX, Bentley avec le Bentayga, Lamborghini avec l'Urus ou encore Rolls Royce avec le Cullinan. L'effet est le même chez tous : le baroudeur a considérablement boosté leurs ventes.

Dans quelques semaines, ce sera au tour de Ferrari d'oser s'y mettre. Promis depuis plusieurs années, le Purosangue vient d'être teasé, preuve que la présentation est proche. Avec ce véhicule cinq portes, la firme italienne va s'adresser à une nouvelle clientèle. Et ce sera donc un nom en moins sur la liste des marques sans SUV. Celle-ci n'était déjà plus très longue, comme on avait pu le voir lors d'un premier pointage du genre fin 2019.

Il n'y avait pas eu de changement notoire pour cette liste depuis, jusqu'à aujourd'hui. Ce 29 mars, Lotus va dévoiler son premier baroudeur, l'Eletre. C'est un grand gabarit, 100 % électrique. Puis dans quelques jours, ce sera au tour de Smart. Cette marque était d'ailleurs la dernière généraliste à ne pas avoir de SUV. Et c'est sans surprise la silhouette qui a été retenue pour sa relance, le constructeur prenant un nouveau départ sous pavillon allemand et chinois.

Une fois le printemps 2022 passé et ces nouveautés lancées, qui n'aura toujours pas de SUV ? Il y a deux catégories de constructeurs. D'abord ceux qui en préparent un ! Dans ce cas de figure, on pense à Alpine, qui a confirmé le lancement de son crossover électrique début 2025. On peut également avoir en tête Lancia, qui s'apprête à repartir à la conquête de l'Europe avec trois véhicules, dont un SUV. Dans l'ex-groupe Fiat, il y a aussi Abarth, considéré comme un label indépendant. Mais il vient de lancer un SUV (le Pulse) au Brésil. En Europe, il n'y a encore rien de programmé.

La deuxième catégorie, ce sont les labels spécialisés dans les hypercars ou l'artisanat automobile qui se refusent encore au SUV. À commencer par Bugatti. Il y a aussi Pagani. Mais ces labels ne ferment pas totalement la porte. McLaren répète en revanche qu'il s'y refuse. Chez les petites marques à la production limitée, on peut citer Morgan, Rimac ou Koenigsegg.

Ce sont donc de petites marques de niche qui osent encore faire l'impasse sur le SUV.