Quelles marques vendent le plus de kilomètres en électrique ?

Les marques communiquent abondamment sur leurs ventes de voitures hybrides et électriques, qui en toute logique, ne cessent de battre des records. Mais le cabinet AlixPartners a imaginé un autre moyen de voir quels sont les constructeurs les plus électrifiés : il additionne l'autonomie électrique des véhicules vendus. L'indice se nomme e-range et fonctionne de manière simple : un 3008 hybride rechargeable rapporte 59 km (son autonomie en 100 % électrique) tandis qu'une e-208 rapporte 340 km.

Cela donne par exemple pour PSA 10,7 millions de kilomètres électriques vendus en Europe au cours du quatrième trimestre 2020. Le français est toutefois loin du champion, qui est le groupe Volkswagen avec 40 millions de kilomètres ! Il fait ainsi deux fois plus que l'ancien numéro 1, Tesla. Renault, dont la Zoé est la voiture la plus vendue en Europe, est troisième avec ses alliés Nissan et Mitsubishi, à 19 millions de km. Le quatrième était Hyundai, à 17,5 millions de km.

Mais à l'échelle mondiale, le classement change, et cela montre comment les marques sont plus ou moins internationales. Le numéro 1 est Tesla, avec 100 millions de kilomètres électriques vendus ! Le groupe Volkswagen se trouve loin derrière, avec 45 millions de km. Mais il faut noter qu'au quatrième trimestre 2019, il était à 11 millions de km seulement. L'envolée s'explique par le début des livraisons de l'ID.3 et une offensive du groupe sur l'hybride rechargeable. Pour les français, Renault-Nissan-Mitsubishi arrive quatrième mondial avec 23,6 millions de km. PSA est dixième avec 10,6 millions… soit seulement 100 000 km électriques vendus hors d'Europe, nouvelle preuve de la dépendance de PSA au Vieux Continent !

Le troisième au niveau mondial est la marque chinoise BYD, qui écoule beaucoup d'électriques sur son sol. Il y a d'ailleurs douze chinois dans le top 20. Le pays impose des quotas de ventes de voitures électriques. Il est donc largement en tête du nombre de kilomètres électriques, avec 184 millions au dernier trimestre 2020, soit plus que l'Europe et ses 138 millions… et largement plus que l'Amérique du Nord, avec seulement 55 millions de km.

