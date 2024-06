Quelqu'un vient de mettre 100 000 euros dans cette Mercedes diesel

Vous avez bien lu. Cette Mercedes de 1995 au moteur alimenté par gazole a surpris tout le monde sur la toile. La vente de cette grande berline Classe E sur la plateforme des enchères Bring a Trailer s'est effectivement clôturée avec un tarif de 101 000 dollars (94 288 euros au cours actuel).

Atteindre une telle somme au coup de marteau indique forcément que l'auto dispose de quelque chose d'exceptionnel. Dans ce cas de figure, il s'agit de son kilométrage. L'odomètre de cette E300 n'indique que 8 400 miles soit moins de 14 000 kilomètres. Un rapide coup d'œil sur les photos permet en outre de découvrir un habitacle en parfait état très proche du neuf. L'extérieur de l'élégante trois volumes est lui aussi incroyablement préservé. De quoi faire un véritable bond dans le passé à son volant. Un autre exemplaire au gazole atteignait pour rappel l'année dernière la bagatelle de 150 000 dollars (139 588 euros au cours actuel).

Des diesels aux kilométrages parfois spectaculaires

En version 300 Turbo-Diesel, la Mercedes Classe E devenait à sa sortie la voiture la plus rapide du monde avec ce type de carburant. Ses 143 chevaux sous le capot et sa vitesse de pointe de 200 km/h permettaient à l'auto de marquer l'histoire à sa manière. Les propriétaires les appréciaient généralement pour les garder longtemps et afficher sans difficulté plus d'un million de kilomètres au compteur. Les fans du modèle s'orientent néanmoins habituellement vers l'incroyable et très rare 500E à la partie technique signée Porsche.

The Hammer, l'incontournable du genre

Enfin, la déclinaison AMG de la W124 embarquant un moteur V8 6,0l délivrant 380 chevaux fait elle aussi partie des grands classiques des collectionneurs. Une berline aux performances phénoménales surnommée à son époque "The Hammer" ou le marteau en anglais.