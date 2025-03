Qui vend le plus de voitures électriques dans le monde ?

Depuis plusieurs années, la position de numéro un des ventes de voitures électriques neuve était verrouillée par Tesla. Depuis que la marque d’Elon Musk a lancé sa berline Model 3 et surtout son SUV Model Y, elle a pris une avance énorme sur tous les autres constructeurs automobiles de la planète sur cette technologie.

Mais après ces années de forte croissance, les ventes de Tesla ont reculé pour la première fois en 2024 avec « seulement » 1 789 226 véhicules écoulés sur la planète, soit un petit pourcent de moins par rapport à l’année 2023 record.

Pire, l’année 2025 démarre on ne peut plus mal pour la marque américaine avec une forte chute des ventes sur la plupart de ses marchés à cause du renouvellement de son véhicule le plus apprécié, le Model Y (devenu la voiture la plus vendue au monde en 2023 et 2024).

Tesla est resté le premier constructeur électrique en 2024

D’après les données compilées par Car Industry Analysis, Tesla est tout de même parvenu à conserver sa position de « marque automobile leader des voitures électriques » sur l’ensemble de l’année 2024. Car Industry Analysis référence 1 764 992 voitures 100% électriques vendues par le Chinois BYD dans le monde l’année dernière, ce qui reste derrière malgré une hausse des ventes de 12%.

Bien aidés par les grosses subventions publiques réservées en Chine aux voitures électriques fabriquées sur place (et par les énormes volumes que représente ce marché à lui tout seul), les constructeurs chinois sont à la fête dans ce classement des groupes leaders sur cette technologie : A la troisième place juste derrière Tesla, on trouve Geely avec 832 568 autos écoulées (+58% par rapport à 2023).

Volkswagen leader des Européens

Volkswagen arrive en quatrième place avec 744 800 autos électriques distribuées (-3%) devant le Chinois Great Wall Motors (625 000, +37%). Suivent BMW (426 594, +14%), Hyundai (396 573, +2%), GAC (392 210, -20%), Changan (300 000, +43%) et Stellantis (275 000, -15%). Dans le top 20 rapporté par Car Industry Analysis, on trouve 12 groupes chinois.

Compte tenu de la dynamique actuelle du marché, avec BYD qui continue de croître et Tesla dans une conjoncture défavorable, le premier groupe automobile chinois devrait devenir le leader mondial des ventes de voitures électriques en 2025. Il était déjà devenu le numéro 1 de la voiture électrifiée en 2024.