Raccourcir au maximum le temps de développement, Volkswagen se lance aussi dans la course

Réduire les coûts et augmenter la rentabilité, c’est le nerf de la guerre du monde industrielle, et l’automobile n’y échappe certainement pas. Si réduire les temps de développement a toujours été un sujet prédominant, il prend de plus en plus d’importance.

Kai Grünitz, le responsable du développement technique de Volkswagen, a récemment déclaré auprès de nos confrères d’Automobilwoche qu’il comptait raccourcir les cycles de développement à 30 mois, tout en admettant que cela dépend de la complexité et des exigences de chaque modèle. « Pour les nouveaux modèles, nous prévoyons un temps de développement de 30 à 36 mois. Pour les projets utilisant des plateformes et des architectures électroniques établies, comme les nouvelles variantes de carrosserie, nous visons des délais de développement inférieurs à 30 mois. »

D’après le responsable, cette transition vers plus de rapidité ne fait que commencer : « nos routines et pratiques établies sont ancrées depuis de nombreuses années, non seulement dans l’esprit des gens, mais aussi dans la manière dont l’entreprise fonctionne. » Il ne s’agit pas là de revoir uniquement les postes clé, mais de remettre en question le fonctionnement et la culture même de l’entreprise.

En plus d’une course contre la montre par rapport au temps de développement des autres constructeurs, Kai Grünitz ajoute que « si nous devions prendre quatre ou cinq ans pour développer une voiture, elle serait probablement obsolète au moment où elle arriverait sur le marché ».

Le groupe Renault est bien évidemment sensible au temps de développement. Luca de Meo a annoncé réduire au maximum le nombre de composants d’une voiture pour contribuer à développer la future Twingo en moins de deux ans. Aujourd'hui, une Mégane E-Tech nécessite 1 100 pièces, le but est de réduire ce chiffre à 700 pour les prochaines générations.

L’objectif des dix heures

Produire une voiture en seulement dix heures, voici une durée qui semble devenir une norme incontournable. Après Tesla, Luca de Meo souhaite également que ses voitures soient fabriquées en dix heures, « avant que d’autres n’y parviennent ». En toute logique, Volkswagen compte prendre le train en marche pour être capable de sortir une nouvelle voiture de ses usines en seulement dix heures.

Si la recherche d’économie est louable, raccourcir le temps de développement et de production pourrait avoir des effets néfastes sur la fiabilité des autos, d’autant plus que les équipementiers seront mis sous pression afin de répondre aux cahiers des charges des constructeurs. En théorie, ce n'est pas au client de finaliser la mise au point ou les derniers réglages d'une voiture.