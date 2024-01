Radars urbains : ils " flashent " pour de bon dès aujourd'hui

Ils sont en expérimentation depuis 2021 dans différentes villes telles que Toulouse, Marseille, Montbéliard et Montpellier et devaient initialement être opérationnels en fin d’année dernière. C’est désormais le cas puisqu’ils sont effectifs depuis ce mardi 16 janvier.

Ces radars sont d’une grande discrétion. En plus d’être compacts, donc difficile à repérer, ils peuvent être fixés sur du mobilier urbain déjà existant, sur n’importe quel type de mât, et n'ont pas besoin de flasher pour obtenir un cliché. Les automobilistes sont par ailleurs prévenus par des panneaux situés en amont entre 20 à 50 mètres. Seulement, ces derniers sont également discrets…

Pour le moment, ces radars sont prévus pour deux types d’infractions : la vitesse ou le franchissement d’un feu rouge. À Marseille, c’est la deuxième option qui a été retenue afin de protéger les piétons.

De nombreux radars « inoffensifs »

Une très grande majorité de ces radars ne sont que des leurres. Impossible de connaître leur nombre exact, mais ils ne seraient qu’une poignée à être capable de verbaliser sur la centaine installée. Ces radars non actifs permettent de réaliser des économies tout en assurant leur rôle de persuasion. À Belfort, 19 cabines sont installées, on en dénombre trois à Marseille et aux Pennes Mirabeau. Vingt autres cabines sont déployées à Toulouse, ville qui a abaissé sa vitesse à 30 km/h depuis le début de l’année.

Concernant les radars se focalisant sur la vitesse, les automobilistes peuvent se consoler avec la fin de la perte de point pour les petits excès. En effet, depuis le 1er janvier, les excès de vitesse de moins de 5 km/h ne sont plus soumis à la perte d’un point. En revanche, l’amende est toujours d’actualité avec une sanction financière de 68 € sur les axes limités à plus de 50 km/h et 135 € pour ceux limités à 50 km/h ou moins.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Ces radars urbains devraient contribuer au projet de loi de Finances qui prévoit des recettes en forte hausse pour cette année. Il est prévu que l’État perçoive près de deux milliards d’euros, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022.