Rappel : problème d’émissions de NOx sur plusieurs Peugeot

Révélé au grand public en septembre 2015, le Dieselgate, affaire qui mettait le doigt sur le non-respect des normes antipollution de certains TDI du groupe Volkswagen, a durablement marqué le paysage automobile mondial. Ainsi, dès que la possibilité que certains modèles ne respectent plus, avec le temps, les normes antipollution auxquelles ils étaient soumis lors de leur mise sur le marché, les marques n’hésitent à mettre au point un correctif et à l’appliquer aux autos concernées.

C’est aujourd’hui le cas de Peugeot et l’histoire n’est pas banale. Entre octobre 2020 et janvier 2021, 451 exemplaires de 208, 2008, 308, 3008 et 5008 ont reçu, lors de peur passage en atelier, une mise à jour de leur calculateur moteur. Les équipes du constructeur viennent de se rendre compte que ce logiciel pose problème et peut entraîner ces véhicules à produire des émissions d’oxydes d’azote (NOx) supérieures aux limites légales.

Un nouveau logiciel doit donc être implémenté sur ces Peugeot, ce qui entraîne une immobilisation de moins d’une demi-heure. Les dates de production diffèrent selon le modèle concerné : du 5 juin 2018 au 15 juillet 2019 pour les 208, du 14 mai 2018 au 18 juin 2019 pour les 2008, du 1er juin 2 017 au 29 mai 2019 pour les 308, du 12 juillet 2018 au 25 juin 2019 pour les 3008 et du 1er septembre 2018 au 23 juin 2019 pour les 5008.

Chaque propriétaire sera contacté personnellement par la marque afin de fixer un rendez-vous dans l’un des ateliers du réseau Peugeot.