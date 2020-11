Reconfinement : le rôle des loueurs dans l’accompagnement des flottes

La part des véhicules de fonction détenus dans le cadre d’une LLD s’élève à 57,8 % selon les données publiées au début de l’été par le Sesamlld, le Syndicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités. Un taux d’adhésion qui permet d’évaluer le poids du partenariat qui lie aujourd’hui les loueurs à la plupart des flottes.

Cette relation semble prendre toute sa mesure dans ce contexte de crise sanitaire. ALD Automotive, Arval, Athlon, Alphabet, LeasePlan et autres sociétés expertes en location longue durée ont conscience qu’elles sont plus que jamais aux premières loges pour observer et accompagner l’activité des gestionnaires de parcs d’entreprises.

Pour les loueurs, les entreprises sont mieux préparées qu’au printemps

Les loueurs distinguent toutefois d’emblée les deux périodes de confinement vécues depuis le début de la pandémie de Covid. "Il n’y a pas grand-chose à voir entre le premier et le deuxième confinement car durant le premier, tout était à l’arrêt", se souvient Guillaume Maureau, Directeur général adjoint Commerce chez ALD Automotive. Il considère que "pour la plupart des flottes, le reconfinement a été beaucoup plus facile à supporter car elles étaient bien plus préparées à ce genre de situation qu’au printemps dernier. Elles avaient notamment anticipé des plans de prudence sur les investissements." Et Guillaume Maureau de résumer que "les patrons sont globalement sérieux et ils n’ont pas relâché leur vigilance une fois le premier confinement terminé."

Un constat qui rejoint celui de Gérard de Chalonge, Directeur commercial et marketing d’Athlon France. "Nous observons que l’activité de nos clients se maintient par rapport au premier confinement. La plupart des entreprises n’étaient pas organisées pour faire 100 % de télétravail", explique-t-il, avant d’ajouter que "le fait que les décisions du gouvernement (N.D.L.R. : quant aux modalités de confinement) soient moins strictes qu’au cours du printemps et que les entreprises soient désormais pratiquement toutes en télétravail nous permet de maintenir, depuis le reconfinement, une relation tout à fait normale avec nos clients."

Les loueurs accentuent le relationnel et les démarches simplifiées

Dans leur démarche au service de leur clientèle professionnelle, les enseignes de la location longue durée se sont notamment attachées à amplifier l’aspect relationnel. "Nous avons mis en place un véritable plan d’accompagnement commercial", dévoile Guillaume Maureau.

"L’idée est d’être encore plus proches de nos clients, à travers une présence principalement via des appels téléphoniques, des mails et des échanges par visio", détaille-t-il. Un plan qui, selon le représentant d’ALD Automotive, "a fait beaucoup de bien à certains clients, en particulier à ceux qui étaient un peu stressés de la situation économique de leur entreprise ou qui avaient pu être impactés de près ou de loin par le Covid."

Même son de cloche entre autres du côté d’Athlon ou encore d’Alphabet. "Nos équipes sont pleinement mobilisées et restent joignables par téléphone, e-mail et Skype : la continuité de l’activité est assurée", annonce Julien Chabbal, Directeur commercial et marketing de ce prestataire. Un relationnel qui va généralement de pair avec une simplification des démarches. "Nous poursuivons et accélérons la digitalisation de nos process avec par exemple la mise en place de la signature électronique de nos contrats ou encore la digitalisation des packs de livraison dès que nos clients le souhaitent".

Le suivi et la commande des véhicules fonctionnent

L’une des différences identifiées par les loueurs à l’occasion du reconfinement, c’est la relative continuité de l’activité : leur propre activité, celle de leurs clients mais également celle de leurs partenaires automobiles. "Comme les concessions automobiles restent ouvertes, les livraisons et restitutions des véhicules restent possibles, tout comme les opérations d’entretien, de réparation et les contrôles techniques des véhicules, selon le protocole sanitaire renforcé en vigueur", illustre Julien Chabbal.

Les sollicitations actuelles des clients portent en outre sur des commandes de véhicules "car l’activité de commandes de véhicules se poursuit assez normalement en dépit du reconfinement", confirme Gérard de Chalonge, d’Athlon. Néanmoins, tout comme Guillaume Maureau, d’ALD, il rappelle que certaines activités souffrent grandement des effets de la crise sanitaire et que de nombreuses flottes ont été contraintes de geler leurs commandes de nouveaux véhicules. C’est le cas entre autres dans le secteur de la restauration collective et de l’aéroportuaire.

Forte demande pour la prolongation des contrats LLD

Parallèlement, afin de donner un peu d’air à leur trésorerie, beaucoup de flottes ont été amenées, depuis le printemps, à envisager la prolongation de leurs contrats de location longue durée. Un point sur lequel les loueurs disent avoir été proactifs.

"La prolongation de contrats fait partie de nos mesures prioritaires", expose Gérard de Chalonge, d’Athlon. "Lors du premier confinement, nous avons prolongé environ 20 % de notre flotte pour une durée moyenne de neuf mois, ce qui a permis d’engendrer pour nos clients de nombreux avoirs, puisque lorsqu’on prolonge, on réduit le loyer et on fait systématiquement un avoir sur la période échue. Nous réalisons encore des prolongations de contrats durant ce reconfinement mais beaucoup moins car nous en avions fait énormément en avril-mai."

Refaire un audit du parc des clients les plus inquiets et prolonger les contrats de LLD, "c’était pour certains très attendu", insiste Guillaume Maureau, d’ALD Automotive, "notamment par les flottes dont le chiffre d’affaires avait chuté radicalement. Notre accompagnement financier était dès lors indispensable."

La location moyenne durée (LMD), alternative du moment ?

Les derniers chiffres publiés par le Sesamlld prouvent que la location longue durée ne pâtit pas, à première vue, du confinement. "Nous constatons une demande croissante pour la LLD, en raison de la capacité de notre offre à être flexible tout en incluant de nombreux services", constate Julien Chabbal. La conjoncture, selon le Directeur commercial et marketing d’Alphabet, aurait également un impact positif sur la LMD (Location moyenne durée). "La demande sur notre offre spécifique est croissante car elle permet de répondre aux besoins ponctuels de mobilité de nos clients sur des durées allant d’1 jour à 24 mois", explique-t-il.

La LMD, « c’est la réponse parfaite à la situation du moment », commente Guillaume Maureau. "C’est une formule particulièrement adaptée à cette période d’incertitude. Jusqu’à l’année dernière, la durée moyenne de LMD était de 4 mois et demi. Aujourd’hui, la moyenne est de 6 mois."

Chez ALD Automotive, qui revendique un stock de 9 000 véhicules livrables sous 48 heures dans toute la France, on constate actuellement une appétence pour ce mode d’acquisition un peu plus forte que lors du confinement printanier.

Une période de doute propice aux conseils et au verdissement

Du relationnel, des solutions d’accompagnement adaptées, une accélération des offres de locations alternatives mais aussi beaucoup de demandes de conseils sur l’optimisation de la gestion de flotte ont marqué la relation entre les entreprises et les loueurs depuis mars dernier.

"Je pense que les flottes recherchent en permanence un prestataire qui soit dans l’accompagnement et le conseil", analyse Gérard de Chalonge. "Nous le sommes d’autant plus actuellement qu’il s’agit, hormis d’une année très particulière sur le plan sanitaire, d’une année extrêmement particulière aussi en termes de fiscalité* et de transition énergétique", précise le porte-parole d’Athlon.

Parmi les principaux sujets traités ces derniers mois entre l’ensemble des loueurs et leurs clients figurent d’ailleurs la redéfinition de la Car policy (politique automobile), le verdissement de la flotte, et l’opportunité de basculer vers des motorisations électriques, hybrides rechargeables ou hybrides.

* Entre autres mesures, la réglementation CAFE (Corporate Average Fuel Economy) et WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures).