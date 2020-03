Red Bull : un responsable voulait "infecter" les jeunes pilotes pour les immuniser

En réponse à

L'idiot du village est de sortie...

petit rappel de tes messages d'une clairvoyance infinie datant de février :

"En fait, il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau.

Si un particulier ou une entreprise avait un projet d'achat pour une automobile, le projet ne disparaît pas avec le corona-virus (sauf si le client décède du dit virus ^^), il est simplement reporté à plus tard.

Donc les ventes s'effondrent oui, mais vont exploser quand on ne parlera plus du dit virus, qui soit dit en passant à fait en gros 2500 morts dans le monde entier, quand la grippe en fait 10 000 par an juste en France et 500 000 dans le monde (mais ça on s'en fou).

Après en vouloir au média de grossir le problème c'est idiot. Les médias font du sensationnalisme car c'est ce qui maintient le pécore devant son téléviseur. "

"Si j'ai bien saisi le problème du Corona-Virus, il est beaucoup moins contagieux que la grippe mais ta plus de chance de mourir si tu l'attrapes.

Au final, 500 000 morts de la grippe : on en parle jamais (et en plus il existe un vaccin plus ou moins efficace), 2500 mort du corona-virus on en fait un psycho-drame alors que ça se résorbe déjà gentiment.

Justement je suis ingénieur, je rationalise et étrangement 500 000 morts soit l'équivalent de la population du Luxembourg qui meurt chaque année de la grippe ça m'interpelle plus que les 2500 morts du Corona-Virus"

D'autres prévisions Einstein ?