Redémarrage des constructeurs : attention aux initiatives en "solitaire"

Redémarrer des usines automobiles sans vendre de voitures, quel est l'intérêt ? Certains salariés se posent actuellement al question, puisque les concessions sont toujours fermées (pour la plupart) et que l'activité commerciale est réduite à sa plus simple expression. Pour Hildegard Müller, la patronne du VDA (Union de l'industrie automobile en Allemagne), il faut "garantir que la production et la logistique pourront redémarrer de manière coordonnée."

L'intéressée rajoute que "l'industrie a besoin de frontières ouvertes et d'une approche à l'échelle européenne pour redémarrer la production". Elle met également en garde "contre la crise corona contre les tentatives nationales de redémarrage de la production industrielle en solo".

Produire des autos, c'est bien, mais encore faut-il, par la suite, les vendre, mais aussi les immatriculer ! Il est vrai que les services administratifs fonctionnent pour la plupart au ralenti. La machine automobile est lourde et complexe, et les tentatives actuelles de certaines marques de relancer la production en Europe paraissent, sur le papier, un peu rapides et décousues.