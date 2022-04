Regarder la télé en conduisant, ce sera bientôt possible ... en Angleterre.

Aujourd'hui dans une voiture classique, il faut choisir entre conduire et se divertir. Les téléphones ou autres sources d'images sur les systèmes multimédia sont formellement interdits en roulant, même sur les modèles disposant d'une technologie particulièrement avancée comme la Porsche Taycan ou la Mercedes EQS ou les différentes Tesla.

Cette problématique pourrait être réglée avec le développement de la voiture autonome, mais cette dernière est assujettie à une réglementation identique, mais les choses pourraient rapidement bouger du moins en Angleterre. En effet, le département britannique des Transports (DFT) envisage de mettre en place une réforme de la réglementation routière britannique. C'est justement dans ce cadre qu'il vient d'indiquer que les conducteurs seront autorisés à regarder "des contenus non liés à la conduite sur des écrans intégrés" à l'habitacle, "pendant que le mode de conduite automatisée contrôle le véhicule".

Mais attention, il y aura également des conditions. Ainsi, les conducteurs devront toutefois "être prêts à reprendre le contrôle de leur véhicule rapidement, par exemple en approchant d'une sortie d'autoroute". L'utilisation des téléphones reste toutefois interdite en raison du "risque élevé qu'ils représentent" en distrayant les conducteurs.

De leur côté, les assureurs devront alors prendre en charge les dommages, même si d'après une loi de 2018, ils ont le droit de mener des enquêtes sur les sinistres et de se reporter, le cas échéant, sur des tiers comme, par exemple, le fabricant d'une voiture.

Le Royaume-Uni espère voir les premières voitures autonomes sur ses routes d'ici la fin de l'année, avec dans un premier temps des véhicules circulant à "faible vitesse sur les autoroutes, notamment pendant les embouteillages". Pour Trudy Harrison, le ministre des Transports, les véhicules autonomes "vont révolutionner la manière dont nous voyageons et vont rendre nos futurs trajets plus verts, sûrs et fiables. Pour le ministère, la voiture autonome pourrait ainsi améliorer la sécurité sur les routes britanniques en réduisant les erreurs humaines, qui contribuent à hauteur de 88% aux collisions.



En attendant la mise en place d'un cadre juridique complet, qui devrait voir le jour d'ici 2025, Londres estime que le développement de la technologie pourrait générer autour de 38 000 nouveaux emplois en Grande-Bretagne, dans un marché qui devrait peser près de 42 milliards de livres d'ici 2035. La sécurité oui, mais l'économie également.