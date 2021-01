Rejets de CO2 : Volkswagen trépasse, Audi se surpasse

C'est tout le paradoxe d'un groupe qui met toujours en avant le partage de plateformes, de moteurs et de technologie. Volkswagen a raté son objectif personnel CO2 de peu en 2020, malgré l'association avec SAIC pour bénéficier d'un léger crédit de carbone grâce aux ventes du constructeur MG, qui écoule des véhicules électriques. Un léger raté qui devrait valoir une belle amende pour la marque Volkswagen, même si, au final, la somme a déjà été provisionnée et n'impactera en rien les résultats du géant.

Et sur la même année, Audi a largement profité de l'électrification de sa gamme et de lancement d'hybrides et d'hybrides rechargeables pour diminuer les rejets moyens de son catalogue. L'objectif d'Audi était à 105,6 g/km, et la marque a atteint une moyenne de 101,5 g/km l'année dernière. Cela représente une baisse de l'ordre de 20 % par rapport à 2019 selon Audi.

L'arrivée des hybrides rechargeables sur des gammes populaires en Europe a permis de drastiquement baisser le mix CO2. Logique, puisque les professionnels et flotte représentent une part non négligeable des achats chez Audi, et ils se tournent de plus en plus vers l'hybridation pour alléger la fiscalité d'entreprise.

Evidemment, la moyenne officielle d'une marque ne reflète en rien les rejets réels de ses véhicules sur le terrain. Cela dépend fortement de l'usage des clients, et il faut pour cela que les marques fassent preuve de pédagogie et "forment" leurs acheteurs aux nouvelles formes de mobilité. Encore faut-il, bien sûr, qu'ils rechargent leur véhicule régulièrement. Le dispositif de surveillance de la consommation mis en place par l'UE a justement pour objectif de vérifier qu'il n'y a pas d'écarts abusifs entre le cycle d'homologation et le parc de véhicules d'une marque sur la route.