Oui, oui, il est possible de faire des économies avec une voiture, vous avez bien lu et promis il ne s'agit pas d'une publicité mensongère. Alors pour l'instant, les tarifs de la R5 E-Tech ne sont pas encore connus et la promesse de la voiture à 25 000 € ne sera pas tenue lors du lancement. Lors de la commercialisation, la version dotée du moteur de 150 ch et de la batterie de 52 kWh devrait être commercialisée aux environs de 30 000 €. C'est en 2025 que l'on pourra acquérir la déclinaison la plus accessible pourvue de la motorisation de 95 ch et une batterie d'une capacité de 40 kWh. Toutefois, cela n'a pas freiné l'enthousiasme des futurs clients puisque 50 000 d'entre eux seraient sur liste d'attente.

Renault 5 E-Tech Electric : elle va vous faire économiser de l'argent (vidéo)

En attendant, ils peuvent d'ores et déjà se réjouir en se disant que la nouvelle voiture va leur faire gagner de l'argent. En effet, pour sa nouvelle citadine 100 % électrique, Renault a décidé de mettre en place des solutions innovantes pour la recharge. Parmi elles, il y aura ainsi le système V2G ou charge bidirectionnelle. Ainsi, grâce à elle, les clients vont pouvoir charger traditionnellement leur véhicule mais aussi se décharger pour alimenter le réseau électrique. De cette manière, ils pourront réduire de 50 % leur facture de la recharge à domicile.

Il y a également le Plug & Charge à l'image de ce qu'il se fait chez Tesla. Plus besoin donc de carte de recharge. Ce service sera disponible sur certaines bornes d'essai au lancement. Il sera gratuit et incorporé dans le "Chargepass". Ce dispositif, qui existe déjà aujourd'hui permet d'accéder à 600 000 points de recharge en Europe dont 120 000 en France. Avec une souscription dont le montant n'est pas encore connu, vous bénéficierez de tarifs de rechargement préférentiels sur certains réseaux comme par exemple -25 % chez Ionity.

Décidément, sur le papier et même si la version de base ne possédera pas de recharge en courant continu, cette nouvelle R5 semble cocher toutes les cases pour réussir son opération séduction.