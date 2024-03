La rédaction s'impatientait en salle de presse du salon de Genève. Il nous restait encore pas mal de sujets à écrire et de vidéos à tourner avant de partir tous ensemble sur le stand Renault pour le dernier reportage de la journée : la nouvelle R5 face à la rédaction. Une attente provoquée par l'engouement qu'a suscité la nouvelle star de Renault.

dailymotion Renault 5 Electrique face à la rédaction : que d'éloges !

Évidemment, très tôt déjà le matin, les discussions entre toute l'équipe se sont focalisées sur ce nouveau modèle. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et le Palexpo qui abrite traditionnellement le salon de Genève n'a jamais aussi bien porté son nom. Un seul petit hall, une quinzaine de constructeurs, dont essentiellement Renault, Dacia, MG et BYD. Et rien d'autre. Un salon d'une telle pauvreté qui laisse craindre qu'il mettra la clé sous la porte une fois pour toutes.

Mais revenons à l'enthousiasme de nos journalistes se rendant sur le stand Renault pour dire devant la caméra d'Alain Dalbera ce qu'ils ont ressenti à la découverte de la nouvelle Renault 5. Et c'est Pierre-Olivier Marie qui, le premier, s'est rué sur le micro pour déclarer sa flamme en commençant par attirer notre attention sur la robe verte pailletée du modèle qu'il avait choisi. Un tour de table qui s'est terminé par le réalisateur Alain Dalbera qui, une fois n'est pas coutume, a tenu lui aussi à donner son avis et est passé devant la caméra. Décidément, cette Renault 5 électrique n'a pas fini de faire parler.