Renault Austral : voici à quoi ressemble sa planche de bord

Renault continue de teaser l'Austral, son prochain SUV compact, qui prendra la relève du Kadjar. Après avoir montré un prototype camouflé et des éléments du design extérieur, voici un dessin de l'habitacle. Renault parle lui-même d'une révolution intérieure.

Il est certain que par rapport au Kadjar, ce sera un peu le jour et la nuit ! La présentation intérieure est le gros point faible du Kadjar, qui a clairement nuit à sa carrière. Renault le sait, il a donc mis le paquet pour l'Austral, qui aura une planche de bord plus soignée et plus technologique.

On retrouvera le nouvel ensemble d'écrans, nommé OpenR, inauguré par la Mégane électrique. La dalle en forme de L couché rassemble l'écran de la console centrale et celui de l'instrumentation, avec une surface totale de 24,3 pouces.

L'instrumentation n'a pas de casquette, grâce à un taux de reflexion optimisé. Cela donne un aspect flottant à l'ensemble et cela allège ainsi le design de la planche de bord, dont les lignes se prolongent dans les portes, afin de créer une ambiance cockpit enveloppant. Pour dégager la vue, le volant adopte un aspect carré.

L'OpenR fonctionne avec le système Google Automotive Services. Il propose ainsi le navigateur Google Maps. Renault promet une simplicité d'utilisation : "90 % des fonctions dont vous avez besoin tous les jours sont accessibles en un ou deux clics".

Sur le tunnel central, il y a un repose main coulissant. Deux grands rangements se trouvent entre le conducteur et le passager. Un espace est dédié à la recharge par induction du smartphone. Le modèle soignera la modularité, avec une banquette coulissante, rabattable via des boutons dans le coffre. Par rapport au Kadjar, on attend aussi une amélioration de la finition.

L'Austral doit être dévoilé en mars.