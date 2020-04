Renault : baisse de salaire pour les patrons et suppression du dividende

Une source proche du constructeur a annoncé à Reuters que le conseil d'administration de Renault a décidé la suppression du dividende prévu au titre de 2019. De plus, Jean-Dominique Senard et Clotilde Delbos, respectivement président et directrice générale par intérim du Losange, ont consenti à faire un geste sur leur salaire.

Les deux dirigeants du constructeur français ont accepté une baisse de rémunération de 25 % pour un trimestre de 2020. Ils pourraient faire le même geste pour un autre trimestre si la crise liée au Covid-19 se prolonge.

En ce qui concerne les dividendes, Renault avait initialement prévu de verser 1,10 € par action au titre de 2019. C'était déjà bien moins que l'année dernière, où c'était 3,55 €, une baisse liée à la chute des résultats financiers du Losange.

Rien ne sera donc donné cette année. Le conseil d'administration suit ainsi la recommandation du gouvernement français. Dès le début de la crise, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, avait en effet demandé aux entreprises de ne pas verser de dividende dans ce contexte de crise économique. Pour Renault, c'est ainsi une économie pour maintenir la trésorerie… et un geste d'apaisement en cas de demande d'aide auprès de l'État, ce qui est de plus en plus probable. On rappelle que ce dernier détient 15 % de Renault.

De leur côté, les patrons montrent l'exemple, alors que le constructeur a dans ses cartons un gros plan d'économies pour se relancer.