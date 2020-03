Renault : capot et diffuseur carbone pour la Mégane 4 RS

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe un catalogue en ligne de pièces en tout genre pour les modèles Renault Sport. Ou plutôt "certains" modèles : Clio et Mégane 3 R.S, Clio et Mégane 4 R.S. Tous les modèles antérieurs ne sont pas présents pour l'instant dans ce petit catalogue en ligne qui accueille aujourd'hui une gamme spécifique d'éléments pour l'actuelle Mégane sportive.

Et pour ceux qui auraient manqué le coup de la Trophy R, il est toujours possible de se rattraper partiellement avec des pièces en carbone : diffuseur arrière, et capot, tous deux facturés plus de 3000 € l'unité. L'échappement titane est lui aussi vendu par Renault, là encore à un tarif dépassant les 3000 €. Le kit de butoirs arrière réglables fait son entrée : à air, et réglable, il est vendu au prix de 1500 €.

Plaquettes de frein haute performance, liquide de frein, différents modèles de jantes, harnais quatre ou six points, le catalogue prend petit à petit de l'ampleur. Il reste maintenant à Renault de l'étoffer au fil du temps et surtout de proposer des pièces pour les anciens modèles R.S, qui sont pour le moment oubliés.