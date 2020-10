Renault Captur : il arrive en hybride simple et en RS Line

Renault met les bouchées doubles pour rattraper son retard sur le marché de l'hybride. Cette année, il a lancé sa première motorisation hybride simple, sur la Clio, et sa première motorisation hybride rechargeable, sur les Captur et Mégane Estate. Le petit SUV sera le premier véhicule à proposer les deux.

Le Losange officialise en effet l'arrivée de la motorisation E-Tech Hybrid dans les entrailles du Captur. C'est la même mécanique que pour la Clio, avec un quatre cylindres essence, deux moteurs électriques et une boîte de vitesses à crabots. La puissance maxi cumulée est de 140 ch. Cette version est dotée d'une batterie de 1,2 kWh. Selon Renault, avec cette variante, on peut rouler jusqu'à 80 % du temps en électrique en ville. Notre essai de la Clio a montré que l'E-Tech est bien né. Le Losange ne donne pas encore de valeur de consommation ou d'émission.

Cette variante sera un bon atout pour le Captur, d'autant qu'elle permettra d'avoir un Captur électrifié plus abordable que l'hybride rechargeable, qui commence à 34 250 €. Chez la concurrence, Hyundai a vu les ventes du Kona s'envoler avec l'arrivée de sa variante hybride.

Renault annonce aussi une autre nouveauté pour la gamme Captur : une finition RS Line. Enfin, d'autant que ce genre de version pseudo-sportive est très apprécié de la clientèle. Il y a notamment un bouclier avant spécifique, avec la lame typée F1. À l'arrière, deux canules chromées sont ajoutées. Le RS Line reçoit aussi des jantes spécifiques. À bord, on a un ciel de toit noir, un pédalier en aluminium, des décors façon carbone, des inserts rouges dans les aérateurs et une sellerie spécifique, avec bandes et surpiqûres rouges.