Nouvelles Renault 5 et R4 électriques, présentation de la future Twingo, des concepts R17, Estafette et Emblème, les nouveaux Spring et Bigster chez Dacia, et chez Alpine, l'A110 R Ultime, le SUV Alpine A390, voici tout ce que vous trouverez sur les stands du groupe Français pendant le Mondial de l'Auto. Rien que ça !

dailymotion Renault, Dacia, Alpine, le point sur la stratégie du groupe - Journal de la rédaction n°4

Dans son article "Par peur de l'avenir, les constructeurs se plongent dans le passé" publié le 23 septembre 2024 sur Caradisiac, Michel Holtz, écrivait :

"Mais au fait, pourquoi l’industrie auto s’ingénie-t-elle tant à regarder en arrière ? Pour une raison très simple : l’automobile est un truc de boomer. Du moins dans l’acception moderne du terme boomer, qui désigne les quinquas et les sexagénaires. La moyenne d’âge de l’acheteur d’une auto neuve est aujourd’hui de 55,3 ans. Ces clients supposés sont nés à la fin des années 60. Ils ont connu les R17, R15 et R5, ont peut-être fait vroumvroum sur le tapis du salon avec les miniatures Norev de ces autos. Un peu plus tard, ils ont guinché et flirté sur Propaganda et écouté Michel Berger sur des K7".

Bien vu donc M. De Meo car il semble bien que cette stratégie soit payante. Cette stratégie de la nostalgie - faire du neuf avec du vieux - est en plus efficace sur le plan des résultats financiers. Au premier semestre 2024, la marge opérarionelle du groupe était du 8,1 % du CA qui est à + 3,7% à changes constantes.

Au final, Renault est numéro 3 en Europe, n° 1 en France, et la Sandero est la voiture la plus vendue en Europe.

Et parce qu'il lui reste un peu de temps, Luca de Meo a même eu le temps d'écrire un livre intitulé : "Le dictionnaire amoureux de l'automobile". Et comme décidément chez Renault, on est très créatif, la com a inventé un kiosque dédié uniquement à un seul auteur, en l'occurrence, leur patron, visible sur le salon.